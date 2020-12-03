Экс-капитан «Зенита» португалец Данни положительно оценил новичка петербургского клуба Вендела.

По мнению Данни, игра лиссабонского «Спортинга» во многом строилась вокруг него. Это был ключевой игрок в средней линии — классно прессинговал и разворачивал атаку. Данни уверен, что Вендел принесет много радости зенитовским болельщикам.

«Вендел как раз из тех, кто делает разницу. Вот увидите – бразилец скоро раскроется и в России, – цитирует Данни Sportbox.

Вендел в настоящий момент восстанавливается после травмы, которую получил в олимпийской сборной Бразилии. Полузащитник сыграл за «Зенит» шесть матчей и не отметился голевыми действиями.