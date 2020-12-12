Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар выложил необычные посты, отреагировав на то, что не попал в список претендентов на приз лучшему игроку года от ФИФА.

У себя в твиттере бразилец написал следующее: «Ха, теннис не сработал, остался баскетбол».

Далее он выложил ещё один пост, написав, что уже бросил баскетбол и стал геймером.

Ранее ФИФА выложила список из трёх игроков, претендующих на приз лучшему игроку 2020 года. За звание поборются капитан «Барселоны» Лионель Месси, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и форвард «Баварии» Роберт Левандовски.

Церемония ФИФА The Best-2020 состоится 17 декабря и пройдёт в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В 2019 году лучшим игроком мира был признан форвард «Барселоны» Лионель Месси.

Напомним, в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов французский «Пари Сен-Жермен» дома одержал победу над турецким «Истанбулом Башакшехир» со счетом 5:1. В составе парижан хет-трик оформил Неймар, дублем отличился Мбаппе.