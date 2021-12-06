Голкипер молодёжной сборной России и системы СКА Ярослав Аскаров прокомментировал возможный отъезд в клуб НХЛ «Нэшвилл Предаторз», который выбрал его в первом раунде драфта НХЛ 2020 года.

«Я ничего не загадываю. Надо работать, нигде не говорил, что точно уеду в НХЛ или останусь. Есть полтора года, играю, потом уже будет видно. Решение буду принимать по окончании контракта», — заявил Аскаров, слова которого приводит «Чемпионат».

Хоккеист подчеркнул, что его главная цель на этот год — провести сезон в своем клубе и играть в Кубке Гагарина. Аскаров отметил, что хотел бы получить вызов во взрослую сборную России на чемпионат мира.

Напомним, Аскаров защищал ворота молодежной сборной России на МЧМ-2021, который завершился в Эдмонтоне. Команда Игоря Ларионова осталась без медалей, проиграв Финляндии в матче за третье место (1:4).