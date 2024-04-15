Врачи в Петербурге удалили новорожденной 2-килограммовую опухоль 

В Петербурге медики Педиатрического университета прооперировали новорожденную девочку. Ей удалили опухоль весом 2 килограмма.
В пресс-службе Педиатрического университета рассказали, что новообразование удалось выявить на этапе беременности во время УЗИ. Когда петербурженка родила, в первые сутки жизни ребенку провели операцию. Опухоль появилась в крестцово-копчиковой области на этапе внутриутробного развития.
Завкафедрой хирургических болезней детского возраста им. Баирова Педиатрического университета Алексей Подкаменев отметил, что подобные новообразования нужно удалять, не медля, чтобы не подвергнуть опасности жизнь ребенка. Такие операции сложные и объемные ввиду того, что глазу видна только часть опухоли, которая находится снаружи, но образование прорастает и внутрь.
В результате операционного вмешательства медики смогли полностью удалить гигантскую опухоль. Малышка в стабильном состоянии в реанимации новорожденных.