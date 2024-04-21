В Нидерландах умер проболевший коронавирусом 613 дней мужчина

Мужчина из Нидерландов, который проболел коронавирусом 613 дней, умер. По данным медиков, все время с его госпитализации до смерти результаты теста на коронавирус у 72-летнего мужчины были положительными.
В итоге пациент проболел инфекцией 613 дней – это самый долгий срок, известный на сегодняшний день, сообщило ТАСС. За это время вирус мутировал в организме пациента более 50 раз. Голландцу провели трансплантацию стволовых клеток, поэтому его иммунная система была практически подавлена. Организм пациента почти не вырабатывал антитела, при этом вирус адаптировался к лекарствам и вакцинам.
Медики отметили, что подобные случаи могут привести к возникновению вариантов вируса, с которыми не сможет справиться иммунная система здорового человека. Врачи отметили, что очень важно проводить дальнейшие исследования длительных инфекций и вариантов коронавируса, даже если заражения случаются редко.