Чем кормить ребенка в День защиты детей и не только

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День защиты детей празднуют в России 1 июня. В пресс-службе Роспотребнадзора в день праздника рассказали о простых, но важных правилах питания, которые нужно соблюдать родителям.

Специалисты сообщили, что завтрак для детей – обязателен. Идеальный выбор для детского завтрака – каши, запеканки, йогурт, блюда из творога и яиц. В качестве напитка лучше приготовить чай или какао.

Важно помнить об источниках витаминов, клетчатки и микроэлементов – это овощи, фрукты, ягоды и зелень.

В обед для ребенка нужно приготовить овощной салат, суп, рубленое или цельнокусковое мясо или рыбу, а также гарниры из круп и овощей. Из напитков лучше выбрать чистую воду без газа, компот, морс, кисель, лучше – с минимальным содержанием сахара.

Между ужином и отходом ко сну у ребенка должен пройти как минимум час, а лучше – два. Для ужина оптимальный блюдом будут молочные продукты и яйца в любых сочетаниях, овощные запеканки и крем-супы.

Роспотребнадзор посоветовал не включать в детское меню легкоусвояемые углеводы, соленья, а также продукты с усилителями вкуса и красителями.

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