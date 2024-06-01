Чем кормить ребенка в День защиты детей и не только

День защиты детей празднуют в России 1 июня. В пресс-службе Роспотребнадзора в день праздника рассказали о простых, но важных правилах питания, которые нужно соблюдать родителям.
Специалисты сообщили, что завтрак для детей – обязателен. Идеальный выбор для детского завтрака – каши, запеканки, йогурт, блюда из творога и яиц. В качестве напитка лучше приготовить чай или какао.
Важно помнить об источниках витаминов, клетчатки и микроэлементов – это овощи, фрукты, ягоды и зелень.
Между ужином и отходом ко сну у ребенка должен пройти как минимум час, а лучше – два. Для ужина оптимальный блюдом будут молочные продукты и яйца в любых сочетаниях, овощные запеканки и крем-супы.
Роспотребнадзор посоветовал не включать в детское меню легкоусвояемые углеводы, соленья, а также продукты с усилителями вкуса и красителями.