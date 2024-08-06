Врач рассказал, как класть подушку для здоровья спины

Люди могут ощущать разбитость и боль в спине после сна из-за неправильного положения тела. Чтобы избежать этого, нужно подкладывать под себя подушки или валики, помогающие выравнивать тело. Об этом рассказал невролог, остеопат, мануальный терапевт Андрей Гaлкин.
Если человек любит спать на боку, рекомендуется подкладывать подушку под другой бок, выравнивая его. Это поможет предотвратить прогибание в талии, которое чревато изменениями строения позвонков и сдавливанием органов.
Между коленями стоит положить тонкое одеяло, сообщила «Газета.Ru».
Если человек обычно спит на животе, лучше выбрать низкую подушку для здоровья шейного отдела.
По словам врача, для профилактики искривления поясничного отдела и гипeрлодоза рекомендуется подкладывать валик или подушку под живот.
Если же не выравнивать положение тела, могут сформироваться перегибы и зажимы, которые в дальнейшем приведут к боли.