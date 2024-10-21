В детсаду №23 в Павловске у 17 детей нашли сальмонеллу

Вспышка сальмонеллеза произошла в детском саду №23 в Павловске. Диагноз подтвердился у 17 малышей, сообщили в пресс-службе петербургского управления Роспотребнадзора.
«На 21.10.2024 зарегистрировано 17 случаев кишечной инфекции. В стационаре остается 5 детей. У заболевших выявлена сальмонелла»,
– сказано в сообщении ведомства.
Сейчас проводится лабораторное обследование сотрудников детского сада и заболевших детей. Также проверяют тех, кто с ними контактировал.
Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы еды, воды и смывов с объектов внешней среды в учреждении. Проведена дезинфекция.
«В ГБДОУ детский сад № 23 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга с 21.10.2024 введены ограничительные мероприятия. Управление готово выступить в суде в защиту пострадавших с целью возмещения материального и морального вреда»,
– добавили в Роспотребнадзоре.