Три вида продуктов, которые эксперт категорически не советует есть перед сном

Еда играет важную роль в том, как хорошо мы спим, влияя на гормональную и пищеварительную системы. Продукты, богатые триптофаном, магнием или мелатонином, помогают расслабиться и крепко уснуть.
То, что мы едим перед сном, может существенно повлиять на качество отдыха. Утоление чувства голода в поздний час может принести мгновенное удовлетворение, но выспаться после этого не получится. Сон будет беспокойным.
Острая пища
По словам эксперта, острой пищи следует избегать, поскольку она может вызывать изжогу и дискомфорт, нарушающие сон.
Между тем, исследование 2022 года также показало, что у тех, кто ел острую пищу каждый день, вероятность приступов бессонницы была выше, чем у тех, кто острое не ел.
Жирная пища
Жирная пища также может вызывать несварение желудка, из-за чего, по словам Рози, нашему организму сложнее расслабиться и уснуть, поэтому поздние блюда на вынос не так хороши, как можно подумать.
Исследование 2023 года изучало влияние диеты с высоким содержанием жиров на сон человека по сравнению с диетой с низким содержанием жиров.
Исследователи обнаружили, что у испытуемых, придерживавшихся диеты с высоким содержанием жиров, наблюдалось проблемы с глубоким сном, и в целом качество их сна снижалось по сравнению с теми, кто предпочитал есть меньше жирного.
Впрочем, обилие белковой пищи перед сном – тоже плохо. Она может замедлить пищеварение и привести к более беспокойному сну, отметила эксперт.
Сладости и кофеин
Большинство из нас знает, что кофе перед сном — не самая мудрая идея, но нужно помнить не только о кофе, поскольку кофеин может содержаться и в других напитках, например, в черном и зеленом чае, мате, шоколаде или энергетиках.
По словам эксперта, слишком много сахара или кофеина может привести к чрезмерной бодрости, добавив:
«Сладкие перекусы могут вызвать скачки уровня сахара в крови, что грозит ночными пробуждениями».
Что съесть, чтобы лучше спать
Исследования по этой теме все еще продолжаются, но уже можно выделить ряд продуктов, которые помогают крепче спать.
По словам эксперта, киви, вишня, бананы, овес, индейка, орехи и ромашковый чай могут быть хорошими вариантами для вечернего перекуса.
Дэвидсон рассказала, что киви богаты серотонином, предшественником мелатонина, который может регулировать циклы сна и бодрствования, а также антиоксидантами и фолиевой кислотой, которые улучшают работу мозга и регуляцию сна.
Вишня и овес богаты мелатонином, а бананы содержат магний, калий и триптофан, которые, по словам Дэвидсон, являются ключевыми для расслабления мышц и нервов.
Миндаль и грецкие орехи насыщены магнием и мелатонином, а индейка является отличным источником триптофана.
Что касается напитков, ромашковый чай — лучший вариант для расслабления организма, поскольку он содержит апигенин, который, по словам Дэвидсон, является антиоксидантом, уменьшающим бессонницу и способствующим засыпанию.
Эксперт также подчеркнула, что целостная и сбалансированная диета — лучший вариант для крепкого сна, а также эффективного управления стрессом.
Что касается оптимального времени для ужина, то лучше всего заканчивать прием пищи за два-три часа до сна.