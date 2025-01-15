7 ответов на вопросы о метапневмовирусе

В конце 2024 года специалисты из Управления по контролю и профилактике заболеваний Китая зафиксировали рост случаев респираторных инфекций, вызванных метапневмовирусом человека. Это вызвало ажиотаж и волну тревожных сообщений об угрозе эпидемии.
Мойка78 вместе со специалистами петербургского Роспотребнадзора ответила на вопрос: действительно ли опасения оправданы?
Что такое метапневмовирусная инфекция (МПВИ)
МПВИ — это респираторное заболевание, относящееся к ОРВИ, для которого характерны симптомы поражения дыхательных путей.
- Насколько «новой» является эта инфекция?
Инфекция распространена по всему миру и ежегодно регистрируется в России. К 10 годам почти все дети, а также взрослые успевают перенести эту инфекцию. До этого Мойка78 рассказывала, что метапневмовирус является возбудителем ОРВИ у 5-10% госпитализированных с этим диагнозом детей.
Заболевание имеет выраженное сезонное распространением с пиком зимой и ранней весной.
Как передается МПВИ
- воздушно-капельным путем (при кашле, чихании, разговоре);
- контактно-бытовым путем (через грязные руки, зараженные предметы быта или гигиены).
Источник инфекции — инфекционный больной человек. Особенностью МПВИ является то, что у детей с первичной инфекцией выделение вируса может продолжаться до трех недель.
Какие симптомы характерны для МПВИ
Среди основных симптомов можно выделить:
- повышение температуры тела,
- кашель,
- насморк,
- одышку,
- осиплость голоса.
Кто находится в группе риска
- детей младше 5 лет,
- взрослых старше 65 лет,
- пациентов с ослабленным иммунитетом.
У этих категорий заболевание способно приводить к серьезным осложнениям, включая поражение нижних дыхательных путей, воспаление легких и необходимость госпитализации.
Как защититься от метапневмовирусной инфекции
Для профилактики важно соблюдать базовые меры:
- регулярно мыть руки с мылом или использовать антисептики, особенно после посещения общественных мест,
- избегать прикасания руками к лицу в том случае, если они не вымыты,
- соблюдать респираторный этикет – прикрывать нос и рот салфеткой при кашле или чихании,
- носить маски или респираторы в сезон подъема ОРВИ, а также соблюдать социальную дистанцию.
Что делать при симптомах МПВИ
Всегда важно помнить: соблюдение мер предосторожности и внимание к своему самочувствию помогут минимизировать риски.
14 января стало известно, что за первые десять дней 2025 года в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина у одного пациента выявили метапневмовирус. Главврач больницы Денис Гусев пояснил, что это гораздо меньше, чем годом ранее. По его словам, в 2024 году метапневмовирус диагностировали у 40 человек, а в текущем году за это же время – только у одного человека.