7 ответов на вопросы о метапневмовирусе

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В конце 2024 года специалисты из Управления по контролю и профилактике заболеваний Китая зафиксировали рост случаев респираторных инфекций, вызванных метапневмовирусом человека. Это вызвало ажиотаж и волну тревожных сообщений об угрозе эпидемии.

Мойка78 вместе со специалистами петербургского Роспотребнадзора ответила на вопрос: действительно ли опасения оправданы?

Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Что такое метапневмовирусная инфекция (МПВИ)

МПВИ — это респираторное заболевание, относящееся к ОРВИ, для которого характерны симптомы поражения дыхательных путей.

  • Насколько «новой» является эта инфекция?
МПВИ нельзя назвать новой инфекцией. Человеческий метапневмовирус был обнаружен учеными в 2001 году при исследовании крови детей с заболеваниями дыхательных путей в Нидерландах. Однако ретроспективные анализы показали, что возбудитель МПВИ циркулировал среди людей еще с 1950-х годов.

Инфекция распространена по всему миру и ежегодно регистрируется в России. К 10 годам почти все дети, а также взрослые успевают перенести эту инфекцию. До этого Мойка78 рассказывала, что метапневмовирус является возбудителем ОРВИ у 5-10% госпитализированных с этим диагнозом детей.

Заболевание имеет выраженное сезонное распространением с пиком зимой и ранней весной.

Как передается МПВИ

Фото: Pxhere
Метапневмовирусная инфекция передается:
  • воздушно-капельным путем (при кашле, чихании, разговоре);
  • контактно-бытовым путем (через грязные руки, зараженные предметы быта или гигиены).

Источник инфекции — инфекционный больной человек. Особенностью МПВИ является то, что у детей с первичной инфекцией выделение вируса может продолжаться до трех недель.

Какие симптомы характерны для МПВИ

Среди основных симптомов можно выделить:

  • повышение температуры тела,
  • кашель,
  • насморк,
  • одышку,
  • осиплость голоса.

Кто находится в группе риска

Для взрослых, у которых нет хронических заболеваний, метапневмовирус обычно протекает как легкая форма ОРЗ или вообще бессимптомно. Однако инфекция может быть более опасной для:
  • детей младше 5 лет,
  • взрослых старше 65 лет,
  • пациентов с ослабленным иммунитетом.

У этих категорий заболевание способно приводить к серьезным осложнениям, включая поражение нижних дыхательных путей, воспаление легких и необходимость госпитализации.

Как защититься от метапневмовирусной инфекции

Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Для профилактики важно соблюдать базовые меры:

  • регулярно мыть руки с мылом или использовать антисептики, особенно после посещения общественных мест,
  • избегать прикасания руками к лицу в том случае, если они не вымыты,
  • соблюдать респираторный этикет – прикрывать нос и рот салфеткой при кашле или чихании,
  • носить маски или респираторы в сезон подъема ОРВИ, а также соблюдать социальную дистанцию.

Что делать при симптомах МПВИ

Если вы заметили симптомы метапневмовирусной инфекции, лучше оставаться дома и обратиться за медицинской помощью. Своевременное лечение позволит избежать возможных осложнений и предотвратить заражение окружающих.

Всегда важно помнить: соблюдение мер предосторожности и внимание к своему самочувствию помогут минимизировать риски.

14 января стало известно, что за первые десять дней 2025 года в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина у одного пациента выявили метапневмовирус. Главврач больницы Денис Гусев пояснил, что это гораздо меньше, чем годом ранее. По его словам, в 2024 году метапневмовирус диагностировали у 40 человек, а в текущем году за это же время – только у одного человека.

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