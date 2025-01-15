Молодые люди за последние годы стали ощущать себя более несчастными: исследование

Снижение уровня счастья и благополучия молодежи наблюдается во многих странах, включая Великобританию, США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Скандинавию, Нидерланды, Францию, Германию и Италию. Особенно несчастной чувствует себя молодежь, подключенная к интернету.
Почему так происходит?
На протяжении более двух десятилетий профессор Брюс В. Раунер опубликовал более 30 статей, раскрывающих модель того, как большинство людей испытывают счастье и благополучие в течение жизни. Эта модель, воспроизведенная сотни раз другими исследователями, может быть изображена на U-образной кривой.
По сути, мы обнаружили, что люди наиболее несчастны в среднем возрасте. Вы счастливы, когда вы молоды, и вы счастливы, когда вы стары — это U-образная форма,
— говорит Бланчфлауэр, специалист по экономике труда.
Но недавно Бланчфлауэр и его коллеги выявили тревожную тенденцию. Левая часть буквы U, представляющая молодежь, больше не направлена вверх. Причина? Во всем мире молодые люди сообщают о том, что чувствуют себя несчастными. И Бланчфлауэр считает, что в этом во многом виновато появление смартфонов и социальных сетей.
Хотя само явление заметили недавно, изменения начались более десяти лет назад, говорит Бланчфлауэр.
U-образная кривая была одной из важнейших закономерностей в социальных науках. Но так было раньше. Мы обнаружили, что примерно с 2013 года U-образная закономерность внезапно начинает исчезать. Не то чтобы закономерность, которую мы видели, была неправильной; просто она трансформировалась. Мы столкнулись с ситуацией во всем мире, когда произошел коллапс благополучия молодых людей.
Почему молодежь чувствует себя несчастной
Почему исследователи подозревают, что причина заключается в смартфонах и социальных сетях?
С тех пор как в 2007 году был выпущен первый iPhone, использование таких технологий стало повсеместным, изменив способ, которым люди, особенно дети, участвуют в социальном взаимодействии.
Когда дети проводят время за смартфонами, они не взаимодействуют с другими лицом к лицу и не делают те вещи, которые мы, взрослые, делали в детстве. Нейробиологи говорят, что когда люди взаимодействуют друг с другом, их мозг устанавливает важные пути для социального и эмоционального развития,
говорит Бланчфлауэр.
Наши дети этого лишены.
В пользу этой теории выступает и недавний отчет Центров по контролю и профилактике заболеваний США, который показал, что чем больше старшеклассники используют социальные сети, тем больше они рискуют стать жертвами травли и кибербуллинга.
Травля имеет огромные последствия, даже спустя 50 лет. Так что кибербуллинг потенциально может сильно навредить. Он влияет на ваше образование, на то, есть ли у вас хорошие отношения с людьми, на то, сколько вы зарабатываете,
— отметил исследователь.
Когда они впервые заметили изменение в U-образном графике, Бланчфлауэр и его коллеги подумали, что эта тенденция может быть связана с крупными событиями, такими как пандемия COVID-19 или финансовый кризис 2008 года. Но более глубокое погружение в микроданные крупных опросов в США, Европе и Великобритании, а также результаты исследования, недавно опубликованного в журнале PLOS ONE, показало, что эти события оказали лишь краткосрочное негативное влияние на благополучие молодежи.
Фактически, эти краткосрочные кризисы создали информационный шум, который скрыл более длительную тенденцию.
Мы все думали, да, COVID — это плохо. Но мы не осознавали, что COVID просто подпитал тенденцию, которая уже была. Теперь мы пытаемся наверстать упущенное, потому что мы отвлеклись на COVID и пропустили реальную причину.
Некоторые школы уже ограничивают доступ учеников к смартфонам, а недавно Австралия запретила доступ к платформам социальных сетей для детей младше 16 лет. Предстоит предпринять и другие шаги, способные спасти подрастающее поколение.