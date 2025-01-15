Нужно озарение? Примите душ, погуляйте или посмотрите сериал, советуют эксперты

Оказывается, есть причина, по которой озарение может прийти, когда вы стоите голышом под струями льющейся воды, во время пробежки или просмотра телевизора.
Группа учёных под руководством Зака Ирвинга из Университета Вирджинии и Кейтлин Миллс из Университета Миннесоты решила подробнее изучить это явление, чтобы понять, почему так происходит.
Они поделились своими выводами в новом исследовании под названием «Эффект душа: блуждание мыслей способствует творческому вдохновению во время занятий, которые мало увлекают». Результаты были опубликованы в журнале «Психология эстетики, творчества и искусства».
Что выяснили ученые
Хотя ванная комната может показаться не самым вдохновляющим местом для того, чтобы мозг генерировал грандиозные идеи, на самом деле то, что нужно.
Зак Ирвинг, доцент кафедры философии в университете, объяснил:
«Допустим, вы ломаете голову над какой-то проблемой. Что вы в этот момент делаете? Вряд ли просто смотрите в пустоту. Обычно мозг требует физической активности, типа прогулки, принятия душа или пропалывания грядок. Это умеренно увлекательные рутинные занятия, которые дают мозгу простор для рождения творческих идей».
Ирвинг, Миллс и их коллеги-исследователи опирались на результаты предыдущего исследования десятилетней давности, которое подтвердило, что, когда мы выполняем несложные задачи, наш мозг склонен искать себе увлекательное занятие, что, в свою очередь, способствует активизации творческого процесса.
«В 2012 году Бенджамин Бэрд и его коллеги провели исследование под названием «Вдохновлённые отвлечением», которое произвело настоящий фурор как в науке, так и в СМИ, а также в массовом сознании. Исследование показало, что состояние, в котором мысли спокойно блуждают, способствует творчеству и креативности»,
— сказал Ирвинг.
Но он объяснил, что это исследование на самом деле измеряло не блуждание мыслей, а то, «насколько участники были отвлечены».
Поэтому было проведено новое исследование, в котором перед участниками поставили задачу придумать, как можно альтернативными способами использовать скрепку или кирпич.
Участников, разделенных на две группы, попросили придумать альтернативные способы использования кирпича и скрепки. А пока те думали, для первой группы включили видео, на котором мужчина монотонно раскладывал белье на стопки, а для второй запустили фрагмент фильма «Когда Гарри встретил Салли».
То есть, мозгу требуется умеренно увлекательное занятие, чтобы сгенерировать творческие идеи. Не изучать облупившуюся краску на стене, а принять душ. Не смотреть в потолок, лежа на диване, а отправиться на прогулку.
Как объяснили исследователи, чтобы на человека снизошло озарение, нужен баланс между возможность сфокусировать мысли и случайными ассоциациями (которые дает прогулка, принятие душа или просмотр не особо увлекательного фильма).