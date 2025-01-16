Что происходит с вашим организмом, когда вы принимаете добавку с эхинацеей

На протяжении столетий эхинацею использовали индейцы Америки при инфекциях дыхательных путей, зубной боли и укусах змей. Сегодня она входит во многие добавки для поддержания иммунитета, про которые чаще всего вспоминают зимой.
Дипломированные диетологи рассказали eatingwell.com, что происходит с организмом, если принимать эхинацею.
Поддержание иммунитета
Большинство исследований пользы эхинацеи для здоровья сходятся в том, что она может помочь снизить шансы простудиться или подхватить другую инфекцию дыхательных путей.
Джули Пейс, диетолог-нутрициолог, указала на исследование, установившее, что эхинацея может снизить потребность в антибиотиках при инфекциях дыхательных путей и сократить продолжительность пребывания на больничном на 80%.
Хотя исследования еще продолжаются, есть предположение, что эхинацея помогает привлекать в очаг воспаления и активировать иммунные клетки, чтобы быстрее побороть инфекциею.
Противовоспалительные свойства
Эхинацея, как показывают исследования, содержит противовоспалительные соединения, в том числе антиоксиданты, которые помогают подавить избыточное воспаление. Согласно полученным данным, прием эхинацеи может снизить уровень цитокинов, таких как ИЛ-6, ИЛ-8 и ФНО, которые являются распространенными маркерами воспаления.
Снижение тревожности
Еще одним неожиданным эффектом от приема эхинацеи может быть помощь в снижении приступов тревожности. По словам Вики Кениг, дипломированного диетолога, есть исследования, которые продемонстрировали положительные эффекты от приема эхинацеи по сравнению с плацебо у людей с высоким уровнем тревожности.
Те, кто принимал добавки с эхинацеей, сообщили об улучшении эмоционального состояния по сравнению с теми, кто принимал плацебо.
Улучшение здоровья кожи
Исследования показали, что местное применение эхинацеи в течение четырех недель устранило сухость кожи и уменьшило зуд. Это связано с тем, что эхинацея, по-видимому, помогает восстановить защитный барьер кожи, что может облегчить симптомы таких заболеваний, как экзема.
Возможные риски и противопоказания
Добавки с эхинацеей обычно хорошо переносятся.
«В большинстве исследований изучался прием эхинацеи в течение от 10 дней до 5 месяцев. Наиболее распространенным побочным эффектом была легкая желудочно-кишечная реакция, не требующая медицинской помощи»,
— говорит Кениг.
Можно ли давать ребенку эхинацею, должен решить лечащий врач.
Есть и другие противопоказания:
- Поскольку эхинацея может стимулировать иммунную систему, людям с аутоиммунными заболеваниями или принимающим иммуносупрессивные препараты следует избегать ее приема.
- Накоплено недостаточно исследований о рисках приема эхинацеи во время беременности или кормления грудью.
- У людей с аллергией на растения семейства ромашковых может возникнуть аллергическая реакция на эхинацею.
Взвешивая все «за» и «против», лучше проконсультироваться с лечащим врачом.
На что обращать внимание при выборе добавок с эхинацеей
В магазинах и аптеках вы чаще всего увидите добавки с эхинацеей в форме капсул, таблеток, настоек или в виде чайного сбора. Одинаково полезными считаются все части растения (корень, цветки, листья).
Поскольку эхинацея не является лекарством, дозировка ее приема не стандартизирована. Ориентироваться стоит на рекомендации, указанные производителем добавки на упаковке, или инструкциям по дозировке, озвученным вашим лечащим врачом.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли принимать эхинацею каждый день?
Исследований, которые изучали бы результаты ежедневного приема эхинацеи в течение длительного времени, очень мало. Известно, что она может быть полезна для краткосрочного применения. Положительный эффект от приема эхинацеи наблюдается при курсах приема добавки продолжительностью от 10 дней до 5 месяцев.
Для чего лучше всего применять эхинацею?
Исследования указывают на ее потенциал для поддержания иммунитета. Эхинацея также содержит противовоспалительные соединения, которые могут помочь бороться с неблагоприятными последствиями хронического воспаления.
Плюсы и минусы приема эхинацеи?
Исследования подтверждают потенциальную пользу эхинацеи для повышения иммунитета, например, для профилактики простуды. Здоровым людям ее обычно безопасно принимать, и риск побочных эффектов небольшой. Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы установить, может ли эхинацея бороться с тревожностью или кожными заболеваниями.