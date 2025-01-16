Как дожить до 100 лет и что такое «голубые зоны»

Старость многим кажется не самым приятным периодом жизни. Однако есть вдохновляющие примеры долгожителей, которые показывают, что быть бодрым и здоровым можно и в преклонном возрасте.
Для этого не только важно придерживаться здорового образа жизни, но и быть социально активным. Возможно, стоит приглядеться к тому, как себя ведут жители «голубых зон» планеты — нескольких регионов планеты с самой высокой продолжительностью жизни.
Об этом и не только рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, главный гериатр Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Ольга Ткачева.
По словам специалиста, исследователи выделяют в мире пять «голубых зон». Это остров Икария в Греции, Окинавские острова в Японии, провинция Нуоро на острове Сардиния в Италии, полуостров Никоя в Коста-Рике, а еще община Церкви адвентистов седьмого дня в Лома-Линда в США.
Жители таких зон обычно придерживаются схожих привычек. Исследователи склонны предполагать, что в этом и состоит секрет их долгожительства.
В числе таких правил — умеренная и регулярная двигательная активность, вовлечение в духовность или религию, социальную жизнь, а также поддержание семейной жизни.
Еще одна особенность — повышенная стрессоустойчивость к жизненным обстоятельствам. Такой образ жизни, по всей видимости, и позволяет этим людям сохранять бодрость и энергию даже в преклонном возрасте.