Крещенские купания: полезны или опасны, мнение судмедэксперта Решетуна

Многие считают, что крещенские купания — это плюс для здоровья, а вода в иорданях целебная. Однако на деле окунание в ледяную прорубь может стать большим стрессом для организма.
По его словам, хотя крещенские купания — это довольно популярный народный обычай, 99 % людей к нему неподготовлены. Те, кто занимаются моржеванием, знают, что организм очень долго привыкает к ледяной воде, его нужно тренировать.
«Для неподготовленного человека погружение в такую воду — это невероятный стресс для организма, который активизирует все фактически системы нашего организма, в том числе и сердечно-сосудистую систему, нервную систему и так далее»,
— отметил эксперт.
Особенная опасность кроется именно в активизации сердечно-сосудистой системы, если человек имеет какую-либо сердечно-сосудистую патологию. Иногда сердце может просто не выдержать резкого погружения в ледяную воду.
Купания противопоказаны не только сердечникам, но и людям с заболеваниями дыхательной, пищеварительной системы.
При окунании необходимо за что-то держаться. А выходя из воды, сразу нужно укутаться в очень теплую одежду, надеть шапку. По словам специалиста, следует сразу уйти в теплое помещение и выпить горячий чай с лимоном, медом и травами.
Говоря о пользе крещенских купаний для здоровья, Решетун отметил, что никаких научных доказательств этому нет.
«И то это является необязательной совершенно традицией на крещение. Абсолютно ни один священник вам не скажет, что окунание в прорубь на Крещение — это обязательная процедура»,
— заключил эксперт.
Мойка78 ранее рассказывала, что сама Церковь говорит о крещенских купаниях.