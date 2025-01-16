Плохой ночной сон и навязчивые мысли связаны друг с другом

Посттравматическое стрессовое расстройство, диагноз, который часто сокращают до аббревиатуры ПТСР, сопровождается нежелательными и тревожными воспоминаниями, которые человек практически не может контролировать.
Врачи уверены, что разгадали загадку, почему пациенты с ПТСР и другие люди не могут держать тревожные воспоминания под контролем.
Новое исследование, результаты которого приводит журнал Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что плохой ночной сон, который приводит к хроническому недосыпу, влияет на способность людей избавляться от нежелательных и травмирующих воспоминаний.
Результаты МРТ-сканирования показывают, что хорошо отдохнувшие люди лучше контролируют те области мозга, которые управляют воспоминаниями.
«Это действительно важно для понимания данной проблемы. Не секрет, что люди с ПТСР действительно плохо спят. Получается замкнутый круг. Плохие воспоминания и навязчивые мысли не дают уснуть, а отсутствие нормального сна не дает мозгу возможность их подавить»,
— отметил Скотт Кэрни, доцент кафедры психологии Йоркского университета.
Что показало исследование
Для исследования, в котором приняли участие 85 человек, ученые использовали МРТ-сканирование. Испытуемых поделили на две группы, одна из которых получила возможность спать и полноценно высыпаться, а вторая бодрствовала всю ночь.
После этого исследователи оценили способности каждого участника подавлять нежелательные воспоминания.
Выяснилось, что с этой задачей могут справиться только те, кто хорошо выспался.
«Это очень хитрый механизм нашего мозга, который ослабляет все существующее связи между нашими воспоминаниями. В результате становится сложно восстановить в голове полную картину того, что произошло, даже если что-то напомнит нам о произошедшем»,
— рассказал Кэрни.
Участникам исследования выдали фотокарточки людей, которые были им знакомы, в паре с изображением сцен дорожной аварии, крушения самолета, драки, взрыва и т.п.
На следующий день частников испытания попросили вспомнить лицо с фотокарточки без привязки к тревожной сцене, вместе с которой они видели фото в последний раз.
У тех, кто хорошо отдохнул, аппаратура регистрировала повышенную активность правой дорсолатеральной префронтальной коры — области мозга, связанной с контролем эмоций, мыслей и воспоминаний. А у тех, кто не спал всю ночь, активность этой зоны коры была снижена.
Эти результаты МРТ-сканирования указывают на то, что хороший сон может обеспечить людям лучший контроль над мозговыми процессами и возможность подавлять навязчивые мысли и воспоминания.
«Понимание этих механизмов позволит нам разобраться в том, как именно мозг блокирует негативные воспоминания и мысли, и разработать целенаправленные методы лечения и поведенческой терапии, которые помогут улучшить сон и, как следствие, обеспечить мозгу поддержку в выработанном им механизме, который позволяет нам вести здоровую жизнь»,
— заключил Кэрни.