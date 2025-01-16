Психологи назвали семь признаков того, что дружба становится нездоровой

Если вам знакома дружба, которая опустошает и «дарит» чувство неуверенности в себе, то вы знаете, что вреда от нее больше, чем пользы.
Дружбу, которая становится нездоровой, непросто распознать, а между тем, она заставляет чувствовать беспокойство и замешательство.
Возможно, вы и сами заметили, то друг/подруга пытается вас постоянно контролировать, проявляет скрытую агрессию или постоянно чем-то недоволен. Или, может быть, вы постоянно чувствуете, что вас осуждают, унижают или вами манипулируют.
Понимание первых признаков того, что дружба становится нездоровой, может помочь преодолеть эти трудности и принять обоснованное решение относительно таких отношений. Психологи поделились с порталом baselinemag.com семью такими признаками.
Одностороннее взаимодействие
Бывают такие друзья, которые приходят только тогда, когда им что-то нужно. Или говорят всегда только о собственных проблемах, не желая ничего знать про ваши. Это один из тревожных звоночков, который указывает на нездоровую дружбу.
Мнение психологов: здоровые дружеские отношения основаны на отдаче и принятии. А когда они становятся односторонними, вы будете чувствовать себя эмоционально истощенным и недооцененным.
Необычно высокий уровень принятия
Это может показаться странным, но постоянное согласие во всем не обязательно является хорошим признаком в дружбе.
Они могут привести к продуктивным разговорам и взаимному росту. Но если вы заметили, что ваш друг соглашается со всем, что вы говорите, независимо от того, насколько это важно или неважно, это может быть признаком того, что что-то не так.
Мнение психологов: такое поведение человека может указывать на страх конфликта или желание манипулировать другом, выглядя «идеальным». Это также может означать, что ваш друг не чувствует себя комфортно, а потому не решается выражать свои истинные мысли и чувства рядом с вами.
Чувство эмоционального истощения после взаимодействия
В здоровой дружбе время, проведенное с другом, окрыляет и дарит радость. Но если вы постоянно чувствуете себя опустошенным, измотанным или эмоционально истощенным после общения с другом, это ненормально.
Мнение психологов: наше эмоциональное состояние во многом зависит от взаимодействия другими людьми. Положительное взаимодействие повышает уровень энергии и улучшает настроение, в то время как отрицательное оказывает прямо противоположный эффект.
Отсутствие личностного роста
Дружба, как и любые другие отношения, должна помогать человеку расти как личности. Она должна вдохновлять, побуждать принимать новые вызовы и помогать становиться лучше.
Чувствуете, что ваша дружба застоялась? Не можете вспомнить, когда в последний раз узнавали что-то новое или выходили из зоны комфорта с этим другом? Тогда надо сделать шаг назад и оценить, развиваетесь ли вы или дружба мешает вашему личностному развитию.
Мнение психологов: речь идет не о том, чтобы обвинять друга в чем-то, а о том, чтобы понимать свои потребности и обеспечивать их удовлетворение. Если вы застреваете в этой дружбе, есть ли от нее смысл?
Ощущение необходимости изменить себя
Каждый из нас был в такой ситуации, когда появлялось желание подстроиться под другого человека, чтобы понравиться ему. Но если вы часто меняете свои интересы, мнение или даже внешность, чтобы получить одобрение друга, возможно, пришло время пересмотреть отношения.
Мнение психологов: в здоровой дружбе вы должны чувствовать, что вас принимают и любят таким, какой вы есть, со всеми вашими причудами. Друг должен ценить вашу уникальность и никогда не заставлять чувствовать, что вам нужно быть кем-то другим. Никогда не следует идти на компромисс со своей личностью ради дружбы.
Чувство вины и эмоциональная манипуляция
Представьте себе: у вас был долгий день на работе, и вечером вы просто хотите полежать, расслабиться и подзарядиться. Но тут звонит друг и настаивает на том, что вам надо прийти к нему в гости на вечеринку.
Вы вежливо отказываетесь, объясняя, что устали. Вместо того, чтобы войти в ваше положение, друг говорит что-то вроде: «Ты всегда слишком занят для меня» или «Я так понимаю, что наша дружба не важна для тебя».
Мнение психологов: это классический пример использования чувства вины и эмоциональной манипуляции. Если ваш друг постоянно использует чувство вины как инструмент, чтобы добиться своего или заставить вас чувствовать себя плохим человеком из-за вашего выбора, это явный признак того, что дружба становится нездоровой.
Дружба должна основываться на взаимном уважении, понимании и свободе выбора. Если эти элементы начинают исчезать, важно решить проблему или пересмотреть ценность такой дружбы.
Игнорирование ваших границ
Давайте посмотрим правде в глаза — если ваш друг постоянно нарушает или игнорирует ваши личные границы, даже после того, как вы четко их обозначили, то пришло время усомниться в том, что ваша дружба является здоровой.
Мнение психологов: границы имеют решающее значение в любых отношениях. Они помогают защитить психическое и эмоциональное благополучие. Если вы обнаружили, что ваш друг не уважает ваше время, пространство или чувства, это серьезный красный флаг.
Выводы
Дружба — одна из величайших радостей в жизни, и она глубоко личная. Каждый из нас заслуживает того, чтобы его окружали люди, которые воодушевляют, уважают и искренне заботятся о нас.
Плохо, когда дружба становится нездоровой. Поэтому важно знать, когда устанавливать границы, когда стремиться к росту, а когда стоит и вовсе отказаться от того, что больше не служит вам во благо.