6 ответов на вопросов о пользе свекольного сока

Свекольный сок приносит большую пользу, чем сама свекла. Это напиток, который поможет улучшить самочувствие гипертоников. Однако несмотря на все его полезные свойства, многим он противопоказан. К тому же, важно правильно его употреблять.
На шесть вопросов о пользе свекольного сока ответила кандидат медицинских наук, старший лаборант кафедры гастроэнтерологии ФДПО Пироговского Университета Мария Жарова.
Свекольный сок понижает давление?
По словам эксперта, действительно есть много исследований, доказывающих, что регулярное употребление свекольного сока помогает снижать артериальное давление. Однако разница не настолько большая, чтобы заменять им таблетки. Всего 4-5 мм ртутного столба.
Хватит ли стакана в день?
Рекомендованной нормы не существует, отметила специалист. Но в исследованиях, которые проводились в Европе, использовали 250-500 мл свекольного сока. Получается, один-два стакана.
Можно ли разбавить его водой?
Можно. Концентрация веществ будет такая же. Эксперт советует не жалеть воды и разбавлять примерно в соотношении 1:1, поскольку концентрированный сок придется по вкусу далеко не всем. У некоторых он может вызвать тошноту.
Кому нельзя пить свекольный сок ежедневно?
Хотя напиток действительно полезный, регулярно употреблять его можно не всем. Лучше проконсультироваться на этот счет с врачом.
«Например, если у вас или родственников были или есть проблемы с почками, то есть риск возникновения мочекаменной болезни»,
— подчеркнула специалист.
К тому же, у некоторых частое потребление свекольного сока может вызвать проблемы со стороны ЖКТ. Например, ослабление стула и боли в животе.
Правильным, вероятно, будет употреблять свекольный сок в разумные пределах — только один-три раза в неделю, считает Жарова.
Как помогает салат со свеклой?
Многим больше по душе салат со свеклой. Это еще один вариант, как включить в свой рацион этот полезный продукт. Вещества, находящиеся в свекле, положительно влияют на сердце, сосуля, поднимают иммунитет. А свекольная клетчатка хороша для кишечка.
Какие компоненты напитка снижают давление?
В свекольном соке, по словам эксперта, много нитратов и нитридов. В процессе пищеварения они превращаются в оксид азота, который делает сосуды более эластичными. Именно это и помогает снижать давление.