Кофе — эликсир молодости: правда или миф

Во всем должна быть мера. И кофе не исключение. При грамотном употреблении напитка он может не только дать заряд бодрости, но и поспособствовать сохранению молодости.
Врач-диетолог Алена Капустина в интервью ИА RuNews24.ru рассказала, можно ли назвать кофе эликсиром молодости.
Кофе богат на антиоксиданты. Они, в свою очередь, способны нейтрализовать вредные свободные радикалы, которые образуются в результате окислительных процессов и повреждают ткани, приводя к старению. Антиоксиданты же служат защитой для клетки, сохраняя молодость человека.
Диетолог отмечает, что кофе может благотворно повлиять на работу сердечно-сосудистой системы и снизить риск сердечных заболеваний. Напиток способствует нормальному кровообращению и питанию клеток. Кофе способно стимулировать работу нервной системы, улучшить состояние, память и настроение, а это повышает работоспособность человека и взращивает в нем еще больше энергии, что очень кстати в современном мире.
Капустина подчеркивает: кофе вкусный и полезный напиток, способствующий омоложению и сохранению здоровья. Но важна мера. Его чрезмерное употребление приведет к негативным последствиям для организма.
Сколько можно кофе
Не стоит забывать, что кофе — мочегонный напиток. Чрезмерные позывы способны привести к обезвоживанию и истощению организма. Не исключена и диарея.
При наличии проблем с сердцем, нужно проявлять аккуратность, употребляя кофе, чтобы не столкнуться с тахикардией, повышением давления и аритмией. Все это чревато тревожностью и бессонницей. По этой причине пить кофе на ночь — не лучший вариант.
Кофе продлевает жизнь
Новое исследование показывает, что умеренное употребление кофе может привести к многочисленным преимуществам для здоровья. Например, продлить кофеману жизнь. У таких людей есть шанс прожить на пару лет дольше нежели те, кто кофе не любит.
К такому выводу пришла группа из Университета Коимбры в Португалии. Она систематизировала проведенные ранее исследования и выяснила, что положительный эффект от употребления кофе демонстрировался в более чем 50 исследованиях, который провели в разных географических регионах и среди представителей разных национальностей.
Кроме того, регулярное потребление кофе способствует предотвращению множества болезней, что позволяет не только продлить жизнь, но и улучшить её качество.