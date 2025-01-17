Кофе — эликсир молодости: правда или миф

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Во всем должна быть мера. И кофе не исключение. При грамотном употреблении напитка он может не только дать заряд бодрости, но и поспособствовать сохранению молодости.

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Врач-диетолог Алена Капустина в интервью ИА RuNews24.ru рассказала, можно ли назвать кофе эликсиром молодости.

Среди полезных свойств напитка — активизация обмена веществ. Благодаря кофе человек может сжигать жир и ускорять метаболизм, что позволит ему поддерживать здоровый вес и снизить риск ожирения, в особенности в зрелом возрасте.

Кофе богат на антиоксиданты. Они, в свою очередь, способны нейтрализовать вредные свободные радикалы, которые образуются в результате окислительных процессов и повреждают ткани, приводя к старению. Антиоксиданты же служат защитой для клетки, сохраняя молодость человека.

Диетолог отмечает, что кофе может благотворно повлиять на работу сердечно-сосудистой системы и снизить риск сердечных заболеваний. Напиток способствует нормальному кровообращению и питанию клеток. Кофе способно стимулировать работу нервной системы, улучшить состояние, память и настроение, а это повышает работоспособность человека и взращивает в нем еще больше энергии, что очень кстати в современном мире.

Фото: Мойка78

Капустина подчеркивает: кофе вкусный и полезный напиток, способствующий омоложению и сохранению здоровья. Но важна мера. Его чрезмерное употребление приведет к негативным последствиям для организма.

Сколько можно кофе

Врачи отмечают, что в день рекомендуется не более 250-300 мг кофе или же примерно три чашки. Если превысить дозировку, можно столкнуться с тремором конечностей, усилением тревожности и даже с паническими атаками.

Не стоит забывать, что кофе — мочегонный напиток. Чрезмерные позывы способны привести к обезвоживанию и истощению организма. Не исключена и диарея.

При наличии проблем с сердцем, нужно проявлять аккуратность, употребляя кофе, чтобы не столкнуться с тахикардией, повышением давления и аритмией. Все это чревато тревожностью и бессонницей. По этой причине пить кофе на ночь — не лучший вариант.

Кофе продлевает жизнь

Новое исследование показывает, что умеренное употребление кофе может привести к многочисленным преимуществам для здоровья. Например, продлить кофеману жизнь. У таких людей есть шанс прожить на пару лет дольше нежели те, кто кофе не любит.

Фото: pxhere

К такому выводу пришла группа из Университета Коимбры в Португалии. Она систематизировала проведенные ранее исследования и выяснила, что положительный эффект от употребления кофе демонстрировался в более чем 50 исследованиях, который провели в разных географических регионах и среди представителей разных национальностей.

Кофе помогает снизить риск смерти от различных заболеваний, включая сердечно-сосудистые, цереброваскулярные, раковые и респираторные патологии, а также уменьшает вероятность развития возрастных нарушений, таких как ухудшение памяти, депрессия и физическая слабость. Хотя эффект может показаться небольшим (около 17%), он эквивалентен увеличению средней продолжительности жизни примерно на 1,8 года.

Кроме того, регулярное потребление кофе способствует предотвращению множества болезней, что позволяет не только продлить жизнь, но и улучшить её качество.

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