Один стакан молока в день уменьшает риск рака кишечника на 14%, показало исследование

Новое исследование, в котором приняли участие 542 778 женщин, показало, что всего один стакан молока в день снижает риск развития колоректального рака на 14 процентов и в целом может улучшить здоровье кишечника.
Полученные данные, опубликованные в журнале Nature, подтверждают результаты другого недавнего исследования, которое показало, что богатые кальцием молочные продуты выполняют защитную функцию для кишечника. Это особенно важно для женщин, поскольку они обычно потребляют меньше кальция и страдают от его дефицита.
Что установили исследователи
Ученые из Оксфордского университета поставили своей целью изучить данные о здоровье женщин в Европе в долгосрочной перспективе.
542 778 женщин среднего и старшего возраста заполнили анкету, отметив в ней все употребляемые ими продукты. За ними наблюдали в течение 16,6 лет, в течение которых у 12 251 из них был диагностирован колоректальный рак.
Женщины, у которых развился колоректальный рак, были старше, выше ростом, в их семьях чаще встречался рак кишечника, и они чаще вели нездоровый образ жизни по сравнению с участницами исследования в целом.
Из всех 97 вариантов питания, которые были рассмотрены исследователями, употребление йогурта и молока показало самые значимые результаты в снижении риска развития колоректального рака.
Дальнейшее изучение данного вопроса помогло установить, что основную пользу организм получает за счет получения кальция из молочных продуктов. Потребление молочных продуктов, йогурта, рибофлавина, магния, фосфора и калия было обратно пропорционально связано с риском развития колоректального рака.
Теоретически, другие продукты, богатые кальцием, в том числе соя или кунжут, также могут защитить нижний отел кишечника, но это еще предстоит установить. К примеру, аптечные препараты с кальцием, судя по полученным данным, никак не защищают от развития рака.
Ранее также сообщалось, что кофе положительно влияет на здоровье кишечника. Польза также есть от сухих завтраков, фруктов, цельнозерновых продуктов, клетчатки, фолиевой кислоты и витамина C.
Актуальность исследования
Колоректальный рак является третьим по распространённости видом рака в мире: в 2022 году было зарегистрировано 1 926 425 новых случаев. Показатели заболеваемости существенно выше в странах с высоким уровнем дохода, включая большинство европейских стран, Северную Америку, Австралию, Новую Зеландию и Японию, и более низкие — в странах с низким уровнем дохода, включая большую часть Африки и Южную Азию.
Исследователи уверены, что это напрямую связано с тем, какие продукты мы употребляем в пищу.
Например, негативно влияют на здоровье кишечника алкоголь, красное мясо и переработанные мясные продукты, такие как колбасы и сосиски. Всего две порции алкоголя в день увеличивают риск развития рака кишечника на 15%, а 30 г красного или ультрапереработанного мяса — на 8%.
Ученые считают, что до 50% всех случаев колоректального рака можно предотвратить с помощью здорового питания и правильного образа жизни.