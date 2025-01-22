Газированная вода может помочь сбросить вес, повышая усвоение глюкозы и метаболизм

Газированная вода может способствовать снижению веса, повышая усвоение глюкозы в крови и метаболизм — скорость, с которой организм преобразует пищу в энергию.
Авторы исследования, результаты которого приводит журнал BMJ Nutrition Prevention & Health, сравнили процесс употребления газированной воды с гемодиализом, при котором кровь фильтруется (диализируется) для удаления отходов и избытка воды, когда почки больше не могут этого делать самостоятельно.
Клинические наблюдения во время гемодиализа показывают, что уровень глюкозы в крови падает по мере прохождения крови через диализатор, несмотря на более высокий уровень глюкозы в диализирующем растворе изначально.
Аналогично, углекислый газ CO2 из газированной воды всасывается через слизистую оболочку желудка и быстро превращается в бикарбонат (HCO3) в крови. Этот процесс подщелачивания ускоряет всасывание глюкозы, активируя ключевые ферменты в эритроцитах.
Что показало исследование
Эффект от газировки действительно есть. Он связан с тем, что газированная вода «наполняет» желудок, вызывая чувство насыщения и тем самым помогая обуздать чувство голода. Кроме того, она ускоряет пищеварение и снижает уровень глюкозы в крови.
При этом авторы исследования признают, что газировка – не панацея. Описанный эффект может быть выражен незначительно, а потому в деле похудения все же стоит больше полагаться на регулярную физическую активность и здоровую сбалансированную диету.
К тому же долгосрочные эффекты употребления большого количества газированной воды неизвестны.
«Употребление газированной воды может оказывать воздействие на пищеварительную систему, особенно у людей с чувствительным желудком или уже имеющимися желудочно-кишечными заболеваниями. Основные проблемы — вздутие живота, газы и, в некоторых случаях, обострение определенных симптомов, связанных с расстройствами пищеварения, такими как синдром раздраженного кишечника или гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь»,
— отмечают авторы исследования.
Комментируя проведенный анализ, профессор Сумантра Рэй, исполнительный директор Глобального института продовольствия, питания и здоровья NNEdPro, сказал:
«Существует гипотетическая связь между газированной водой и метаболизмом глюкозы, но ее еще предстоит проверить в исследованиях с участием людей. И хотя это исследование дополняет доказательную базу, оно не дает достаточных доказательств, на основании которых можно было бы давать рекомендации по профилактическому или терапевтическому использованию газированной воды. Кроме того, любые потенциальные преимущества должны быть сопоставлены с потенциальным вредом газированных напитков, которые могут содержать натрий, глюкозу или другие добавки».