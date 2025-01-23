Исследователи установили, в какое время суток нужно пить кофе, чтобы прожить дольше

Польза от употребления кофе неоспорима — исследования показывают, что этот напиток может помочь снизить риск инсульта и сердечного приступа, увеличить мышечную массу и даже добавить годы к жизни. Недаром в некоторых странах рекомендуется включать кофе в здоровый рацион питания.
Кофе также содержит фенольную кислоту и флавоноиды — антиоксиданты, которые защищают организм от повреждений, вызванных свободными радикалами.
Недавно исследователи попытались выяснить, как на здоровье сердца и долголетие влияет время суток, когда человек выпивает чашку кофе. Результаты этого исследования опубликованы в European Heart Journal.
Данные о питании 40 725 взрослых собирались в течение 1999–2018 гг. Участники исследования сообщали о времени, типах и количестве всех потребляемых продуктов и напитков с полуночи до полуночи за день до анкетирования.
Время употребления кофе было разделено на три временных периода, включая утро (с 4 утра до 11:59 утра), полдень (с 12 дня до 4:59 вечера) и вечер (с 5 вечера до 3:59 утра). Также была рассчитана средняя частота потребления кофе в день в течение всех трех периодов.
Для выявления закономерностей времени употребления кофе и смерти испытуемых в течение указанного периода от разных причин использовался кластерный анализ.
Что показало исследование
В исследовании были выявлены две важные закономерности.
В течение всего периода наблюдения было зарегистрировано в общей сложности 4295 случаев смерти от всех причин, 1268 случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и 934 случая смерти от рака.
После корректировки данных с учетом количества потребляемого кофе с кофеином и без кофеина, на часы сна и другие факторы, выяснилось, что употребление кофе утром связано со значительно более низкими рисками смертности от всех причин среди испытуемых по сравнению с теми, кто не употреблял кофе вообще.
У употреблявших кофе в течение всего дня, в том числе вечером, такой закономерности не наблюдалось. А у тех, кто пил много кофе в течение дня, снижался риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, но не от рака.
По мнению исследователей, вечернее употребление кофе (как и любого напитка, содержащего кофеин) нарушает циркадные ритмы, мешает засыпанию и полноценному ночному сну. А это, в свою очередь, негативно отражается на состоянии здоровья в целом, сводя на нет пользу от употребления кофе.
Кофеин оказывает стимулирующее воздействие на центральную нервную систему. Это хорошо в течение дня, но не вечером, когда нужно готовиться ко сну.