Ученые сделали важное открытие, изучив чайные пакетики – с ними в кружку попадает не только чай

Новое исследование установило, что чашка чая может содержать не только вкусоароматические вещества, но и вредную для здоровья порцию микропластика и нанопластика.
Исследователи из Автономного университета Барселоны выпустили пресс-релиз, в котором говорится, что несколько типов доступных в продаже чайных пакетиков выделяют миллионы частиц микропластика (размер не более пяти миллиметров) и нанопластика (размером тоньше человеческого волоса) при заваривании.
Чайные пакетики, содержащие полипропилен, высвобождают рекордные 1,2 миллиарда частиц на миллилитр. А выполненные из целлюлозы и нейлона — около 135 миллионов и 8,18 миллионов частиц на миллилитр соответственно.
Команда использовала современные методы для анализа и характеристики высвобождения частиц, включая электронную микроскопию, динамическое рассеяние света и лазерную допплеровскую велосиметрию. Результаты были опубликованы в журнале Chemosphere.
Почему это открытие важно?
Хотя ученые признают, что пластик как материал способствовал облегчению грузовых перевозок и увеличению срока хранения скоропортящихся продуктов, они указывают на негативные последствия его использования.
Загрязнение организма крохотными частичками пластика, судя по всему, представляет собой значительную угрозу для здоровья.
Ученые все еще работают над изучением потенциальных последствий воздействия микропластика и нанопластика на здоровье, но все больше исследований связывают его с:
- аутоиммунными состояниями,
- неврологическими заболеваниями,
- проблемами развития,
- раком
- и другими серьезными осложнениями для здоровья.
Команда Universitat Autònoma de Barcelona призвала повысить осведомленность о связи между загрязнением пластиком и здоровьем человека.
Поскольку использование пластика в упаковке пищевых продуктов продолжает расти, нужно принять меры, чтобы обеспечить безопасность пищевых продуктов и благополучие потребителей
— указали исследователи.
По оценкам ООН, в мире ежегодно производится более 440 миллионов тонн пластиковых отходов (около 36% приходится на упаковку), поэтому проблема требует комплексного решения.
На рынок все чаще выходят альтернативы пластиковой упаковке, и научные открытия могут привести к появлению большего числа подобных предложений, включая съедобную пленку, которая так же эффективна для сохранения свежести рыбы, как и пластик.
Что касается чая, то самым разумным на сегодня кажется использование листового чая, который продается не в пластиковой, а в фольгированной упаковке. Есть и другие альтернативы – например, одна индийская компания выпустила биоразлагаемый чайный пакетик без микропластика.