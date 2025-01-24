Болезнь Альцгеймера, депрессию и Паркинсон можно определить по почерку

Письмо – это не только способ общения и сохранения культурного наследия. То, как человек пишет, может многое о нем рассказать. Наука графология научилась определять по почерку характер человека, личностные особенности, а также текущее психологическое состояние.
Врач-невролог, доцент, кандидат медицинских наук Мария Чердак рассказала, что на манере письма человека отражается его соматическое состояние. Почерк может меняться по медицинским причинам, например, по мере ухудшения зрения или мелкой моторики с возрастом, по причине прогрессирования заболеваний мелких суставов или из-за развития иных патологий.
Заболевания нервной системы
Внезапное и значительное изменение почерка может указывать на болезни головного мозга. В результате черепно-мозговой травмы, рассеянного склероза, инсульта почерк может измениться до неузнаваемости.
При болезни Паркинсона почерк меняется постепенно – буквы все сильнее уменьшаются в размерах. Если первые слова в строке еще пишутся относительно крупными буквами, то дальше почерк становится «бисерным», едва различимым.
Болезнь Альцгеймера отражается на скорости письма, его содержательности, а также на размере букв – они становятся крупнее. Расстояние между строками увеличивается, нажим уменьшается, из-за чего написанное становится сложнее разобрать.
Аутизм, СДВГ
Дети с диагнозом «аутизм» пишут намного хуже сверстников. Размеры букв могут быть слишком крупными или слишком мелкими, сам почерк – прерывистым, а скорость письма – нестабильной.
Психологические проблемы
Почерк меняется на фоне стресса или повышенной тревожности, отражая внутреннее состояние человека.
Во время депрессии у пациентов наблюдаются общие черты изменения почерка:
- линии плавно «съезжают» вниз,
- буквы мелкие, небрежные и угловатые,
- большие пробелы между словами.
При маниакально-депрессивном синдроме слова остаются недописанными, окончание пропадает, присутствует много зачеркиваний и исправлений. В конце текста буквы мельче, чем в начале, строки сближаются между собой, предложения становятся короче, добавляются новые ошибки.
Проблемы со зрением
Любые расстройства зрения отражаются на почерке. При близорукости размер букв увеличивается, человеку становится сложно писать буквы по линии, расстояние между словами увеличивается.
При оптической дисграфии наблюдаются пропуски и удвоение букв, их слишком крупный или слишком мелкий размер.
Это неполный список заболеваний, при которых почерк может измениться или изначально отличаться от нормы. Проблемы с почерком может вызвать макропсия, циклотимия, артрит и артроз, эпилепсия. Точную причину изменения почерка может установить врач на основе проведенного лабораторного и инструментального обследования.