Болезнь Альцгеймера, депрессию и Паркинсон можно определить по почерку

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Письмо – это не только способ общения и сохранения культурного наследия. То, как человек пишет, может многое о нем рассказать. Наука графология научилась определять по почерку характер человека, личностные особенности, а также текущее психологическое состояние.

Врач-невролог, доцент, кандидат медицинских наук Мария Чердак рассказала, что на манере письма человека отражается его соматическое состояние. Почерк может меняться по медицинским причинам, например, по мере ухудшения зрения или мелкой моторики с возрастом, по причине прогрессирования заболеваний мелких суставов или из-за развития иных патологий.

Почерк может быть сигналом развития серьезных проблем со здоровьем, которые требуют медицинской консультации. Мойка 78 рассказывает, о каких заболеваниях идет речь.

Заболевания нервной системы

Внезапное и значительное изменение почерка может указывать на болезни головного мозга. В результате черепно-мозговой травмы, рассеянного склероза, инсульта почерк может измениться до неузнаваемости.

Глаза – зеркало души, а почерк – зеркало работы мозга, говорят врачи.

При болезни Паркинсона почерк меняется постепенно – буквы все сильнее уменьшаются в размерах. Если первые слова в строке еще пишутся относительно крупными буквами, то дальше почерк становится «бисерным», едва различимым.

Тремор, то есть дрожание рук, также приводит к изменению почерка. Сам тремор может быть вызван заболеваниями мозжечка или болезнью Паркинсона.

Болезнь Альцгеймера отражается на скорости письма, его содержательности, а также на размере букв – они становятся крупнее. Расстояние между строками увеличивается, нажим уменьшается, из-за чего написанное становится сложнее разобрать.

Аутизм, СДВГ

Дети с диагнозом «аутизм» пишут намного хуже сверстников. Размеры букв могут быть слишком крупными или слишком мелкими, сам почерк – прерывистым, а скорость письма – нестабильной.

У детей с СДВГ также имеются нарушения почерка. Импульсивность, которая выделят таких детей, не дает им писать спокойно и медленно. Письмо получается «судорожным», угловатым, с большими разрывами или налезающими друг на друга буквами.

Психологические проблемы

Почерк меняется на фоне стресса или повышенной тревожности, отражая внутреннее состояние человека.

Во время депрессии у пациентов наблюдаются общие черты изменения почерка:

  • линии плавно «съезжают» вниз,
  • буквы мелкие, небрежные и угловатые,
  • большие пробелы между словами.

При маниакально-депрессивном синдроме слова остаются недописанными, окончание пропадает, присутствует много зачеркиваний и исправлений. В конце текста буквы мельче, чем в начале, строки сближаются между собой, предложения становятся короче, добавляются новые ошибки.

Проблемы со зрением

Фото: pxhere

Любые расстройства зрения отражаются на почерке. При близорукости размер букв увеличивается, человеку становится сложно писать буквы по линии, расстояние между словами увеличивается.

При оптической дисграфии наблюдаются пропуски и удвоение букв, их слишком крупный или слишком мелкий размер.

Это неполный список заболеваний, при которых почерк может измениться или изначально отличаться от нормы. Проблемы с почерком может вызвать макропсия, циклотимия, артрит и артроз, эпилепсия. Точную причину изменения почерка может установить врач на основе проведенного лабораторного и инструментального обследования.

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