Недосып вызывает болезни сердца, диабет и ожирение

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Хроническая нехватка сна может привести к серьезным проблемам со здоровьем. О том, с какими последствиями может столкнуться человек, рассказала врач-терапевт Наталья Леонтьева.

При недосыпе организм не получает необходимое количество сна для полноценного восстановления. В беседе с RuNews24.ru медик отметила, что недосып негативно воздействует на многие системы организма.

От недостатка сна человек становится раздражительным, у него ухудшается состояние внимания, появляются проблемы с памятью, снижается работоспособность, повышается утомляемость. Кроме того, можно столкнуться с депрессией, тревожностью и другими психическими расстройствами.

«Недосып может повышать артериальное давление, учащение сердцебиения, нарушать сердечный ритм и повышать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний»,

— рассказала врач.

Недостаток сна также ослабляет иммунитет, делает организм более восприимчивым к инфекциям и вирусам. Недостаток сна также нарушает гормональный баланс, что в итоге может привести к ожирению, диабету и другим эндокринным болезням.

Леонтьева добавила, что сам по себе недосып не приводит к смерти. Однако такая проблема может способствовать развитию заболеваний, которые могут иметь летальный исход. Кроме того, недостаток сна увеличивает риск несчастных случаев, к примеру, на дороге или на производстве.
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