Недосып вызывает болезни сердца, диабет и ожирение

Хроническая нехватка сна может привести к серьезным проблемам со здоровьем. О том, с какими последствиями может столкнуться человек, рассказала врач-терапевт Наталья Леонтьева.
При недосыпе организм не получает необходимое количество сна для полноценного восстановления. В беседе с RuNews24.ru медик отметила, что недосып негативно воздействует на многие системы организма.
От недостатка сна человек становится раздражительным, у него ухудшается состояние внимания, появляются проблемы с памятью, снижается работоспособность, повышается утомляемость. Кроме того, можно столкнуться с депрессией, тревожностью и другими психическими расстройствами.
«Недосып может повышать артериальное давление, учащение сердцебиения, нарушать сердечный ритм и повышать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний»,
— рассказала врач.
Недостаток сна также ослабляет иммунитет, делает организм более восприимчивым к инфекциям и вирусам. Недостаток сна также нарушает гормональный баланс, что в итоге может привести к ожирению, диабету и другим эндокринным болезням.