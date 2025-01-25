Почему важно выпивать утром стакан тёплой воды

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Правильный питьевой режим — залог здоровья. Вот почему важно не полагаться только на жажду и выпивать стаканчик теплой воды по утрам. Об этих и других полезных привычках, которые помогут поддержать организм, рассказала в своем телеграм-канале эндокринолог Зухра Павлова.

Фото: Pxhere
Врач перечислила ошибки, связанные с нарушением питьевого режима, которые могут разрушать наше тело.

Прежде всего, нужно помнить, что нельзя полагаться лишь на жажду. Ведь с возрастом этот механизм может начать сбоить — в итоге человек чувствует нехватку жидкости уже на этапе обезвоживания, подчеркнула специалист.

В особенности это касается людей старше 50 лет. Лучший выход — все время держать рядом воду, чтобы не забывать о ней или пить по часам.

Еще одна ошибка — излишне увлекаться напитками с кофеином. Речь о тех же кофе или чае. Это мочегонные средства, которые ускоряют вывод жидкости из организма, а значит могут усугубить обезвоживание. В день врач рекомендовала выпивать не больше трех чашек таких напитков. После каждой такой кружки важно выпивать стакан обычной воды, чтобы восстановить водный баланс.

Полезная привычка, которая поможет восполнить нехватку жидкости, — выпивать стакан теплой воды утром. За ночь организм обезвоживается, особенно зимой. Вода выходит из него с потом и при дыхании.

К тому же, стакан воды поможет запустить работу организма и настроить его на более активную деятельность.

Важно не забывать пить много воды при занятиях спортом. Тело нуждается в обилии жидкости, если подвергается повышенной физической нагрузке. Лучше всего выпивать 200-400 мл воды каждые полчаса тренировки. При этом рассчитывать эту «норму» желательно индивидуально — она зависит от интенсивности упражнений и вашей комплекции.

Перед сном не следует пить много воды. Ведь на утро можно проснуться с отеками. Если же вечером одолела жажда, пейте маленькими неспешными глотками — не стоит выпивать стакан залпом.

Прислушивайтесь к своему организму и не игнорируйте признаки обезвоживания. О нем, в первую очередь, говорят сухость кожи и потемнение мочи. А если случаи более тяжелые, то возможны даже мышечные судороги и головокружения.

Ежедневно врач советует выпивать 1,5-3 литра воды. Примерно 30-50 мл на килограм. То есть, если вы весите, например, 70 кг, то вам необходимо порядка 2,5 литра воды в сутки. Но летом и при значительных физических нагрузках нужно пить больше.

При этом есть и исключения. Такая норма не подходит людям, страдающим от частого мочеиспускания, патологий почей, сердечной недостаточности. Таким пациентам стоит уточнить у врача, сколько воды им пить.
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