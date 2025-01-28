Не используйте телефон в качестве будильника, если хотите хорошо высыпаться

Телефоны заменили многие вещи: компьютеры, калькуляторы, камеры и даже банковские карты. Но возвращение к старому доброму будильнику вместо телефона может помочь вам лучше высыпаться, считают эксперты.
«Хранение телефона в другой комнате, куда его нужно отнести на ночь, уменьшит ваше желание отвлечься на что-то, кроме сна, а также сократит шансы на прокрастинация в ущерб сну»,
— отметила доктор Шалини Парути, врач-сомнолог.
Телефон, который лежит у изголовья кровати – слишком большой соблазн, который может легко стать причиной ночной прокрастинации, когда рука сама тянется к гаджету, не давая нормально поспать.
Если вы планируете лучше спать или просыпаться раньше, первым шагом должна стать замена смартфона на классический будильник. У него есть и еще один плюс – он не даст откладывать пробуждение снова и снова.
Перестаньте досыпать по утрам
Если все получится как задумано, то вам не придется нажимать кнопку «Отложить будильник».
«В идеале человек к моменту срабатывания будильника уже выспался, чувствует себя хорошо отдохнувшим и готовым встать»,
— сказала Парути.
Однократное нажатие кнопки повтора может помочь вам психологически, позволяя легче проснуться. Но врач не рекомендует прибегать к этому методу чаще, чем один раз за утром, поскольку это все равно не поможет выспаться и только приведет к гонке со временем, которая будет продолжаться весь день.
К утру люди обычно выходят из цикла, называемого быстрым сном, говорит доктор Брэндон Питерс-Мэтьюз, невролог и врач-сомнолог. Эта стадия важна, поскольку фрагментация этого сна может повлиять на работу мозга.
Вместо того, чтобы устанавливать будильник на более раннее время и нажимать кнопку повтора, он рекомендует позволить себе глубокий, непрерывный сон до тех пор, пока вам действительно не нужно будет проснуться.
«Если вы не выспались или выспались плохо, вероятность того, что дополнительные 5–10 минут сна могут что-то изменить, довольно мала. Когда мы просыпаемся утром и не чувствуем себя отдохнувшими, лучше всего встать, начать день и запланировать шаги, которые помогут настроиться нас на успех в предстоящую ночь»,
— отметил доктор Джозеф Дзержевски, старший вице-президент по исследованиям и научным вопросам Национального фонда сна.
С будильником на телефоне, который лежит на тумбочке у кровати, легко дотянуться и нажать кнопку повтора. Но у специальных будильников есть много способов поднять вас и вытащить из постели.
«Настоящие будильники оснащены различными функциями, такими как вибрация, свет, шум, головоломки»,
— сказала Парути.
Телефон мешает вам спать
Еще одно преимущество отказа от использования телефона в качестве будильника заключается в том, что решение убрать его из спальни будет полезно для сна.
В идеале ритуал отхода ко сну включает в себя расслабление и помощь мозгу перейти из состояния «давай-давай-давай» в более спокойное, готовое к засыпанию. Если телефон при этом лежит у кровати, очень легко дать слабину и продолжить листать ленту или играть в игру.
Яркий свет и различный контент на вашем телефоне заставляют мозг концентрироваться вместо того, чтобы расслабиться. Это может привести к прокрастинации сна. В результаты вы проспите меньше, чем изначально планировали, отметила Парути.
«Наличие телефона в непосредственной близости может усилить чувство любопытства. … Что там происходит, чего вы не видите? Эти чувства могут быть достаточно сильными, чтобы побудить вас перевернуться на другой бок и включить телефон, тем самым помешав себе заснуть, заставив проснуться или вообще помешав спать спокойно»,
— сказал Джозеф Дзержевски.
Если вы нацелились проспать восемь часов, но затем потянулись за телефоном, чтобы промотать страницу, два часа могут пролететь незаметно, лишив вас необходимого количества сна.
«Если мой телефон находится в другой комнате, я с меньшей вероятностью выберусь из-под теплого одеяла и, потому посплю эти 2 часа между 22 и полуночью, то есть получу целых 8 часов сна, которых хватит, чтобы отдохнули и мозг, и тело»,
— отметила доктор Парути.
Как просыпаться раньше и чувствовать себя счастливее
Единственный способ просыпаться раньше или легче — это хорошо высыпаться, говорит Дзержевски.
По данным Национального фонда сна, большинство взрослых должны спать от семи до девяти часов в сутки. Но популяционные исследования, проведенные фондом, показали, что 60% взрослых не выполняют эту рекомендацию.
«Слишком мало или слишком много сна может влиять на то, как мы чувствуем себя и работаем в течение дня»,
— сказал Дзержевски.
Для лучшего сна рекомендуется предпринять несколько шагов:
- находиться под солнечным светом в дневное время;
- заниматься спортом не менее 30 минут пять дней в неделю;
- ужинать в одно и то же время;
- избегать тяжелой пищи, никотина, кофеин и алкоголя перед сном;
- придумать ритуалы для вечернего расслабления;
- спать в тихом, прохладном и темном месте;
- убирать электронные устройства за час до сна.
Если вы ложитесь рано, но плохо спите и не чувствуете себя отдохнувшим, специалисты рекомендуют пройти обследование на предмет возможных расстройств сна, таких как апноэ во сне, синдром беспокойных ног или бессонница.