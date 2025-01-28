Проблемы с памятью? Ешьте яйца!

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Недавние исследования раскрыли убедительную связь между потреблением яиц и здоровьем мозга, дав новую надежду миллионам людей, обеспокоенных сохранением остроты ума с возрастом.

Примерно две трети людей испытывают снижение когнитивных способностей к 70 годам, поэтому это открытие представляет собой доступное и недорогое решение для поддержания здоровья мозга.

Комплексное четырехлетнее исследование выявило 8 важных результатов употребления яиц для здоровья мозга:

  • Те, кто употреблял яйца регулярно, демонстрировали более высокие когнитивные способности.
  • У женщин, которые ели яйца, более медленно снижались умственные способности с возрастом.
  • Частое потребление яиц коррелировало с лучшими языковыми навыками.
  • Большое потребление яиц улучшало концентрацию внимания.
  • Память усиливалась при регулярном потреблении яиц.
  • Адаптация к неожиданным ситуациям оставалась более устойчивой у тех, кто ест яйца.
  • Скорость мышления снижалась меньше у тех, кто часто ест яйца.
  • Общее здоровье мозга показало положительную корреляцию с потреблением яиц.

Исследование, в котором анализировались данные 890 взрослых в возрасте 55 лет и старше, выявило интригующие гендерно-специфические результаты. Из числа участников 16,5% женщин сообщили, что никогда не ели яйца, в то время как почти 4% потребляли яйца более пяти раз в неделю.

Достаточно съедать 1-2 яйца в день пять раз в неделю, чтобы поддержать здоровье мозга.
Женщины, которые регулярно включали яйца в свой рацион, продемонстрировали значительное снижение проблем с памятью.

Результаты приводит rollingout.com.

Фото: rollingout.com

Чем полезны яйца

Чтобы понять, почему яйца поддерживают здоровье мозга, необходимо понимать их уникальный пищевой профиль. Современные исследования развеяли опасения по поводу содержания холестерина, показав, что большинство людей могут безопасно потреблять одно-два яйца в день без риска для сердечно-сосудистой системы. Эти богатые белком продукты содержат необходимые питательные вещества, которые влияют на здоровье мозга несколькими путями.
  • Высокая концентрация питательных веществ.

Холин, жизненно важное соединение для развития мозга, в изобилии содержится в яичных желтках. Он поддерживает выработку нейротрансмиттеров, улучшая память и когнитивные функции. Кроме того, яйца содержат высококачественные белки, которые являются строительными блоками для нейротрансмиттеров и поддержания мозговой ткани.

  • Наличие антиоксидантов

Каротиноиды, особенно лютеин и зеаксантин, содержащиеся в яичных желтках, служат мощными антиоксидантами. Эти соединения защищают клетки мозга от окислительного стресса и воспалительных процессов, тесно связанных с ухудшением когнитивных функций. Исследования показывают, что эти питательные вещества накапливаются в мозговых тканях, поддерживая долгосрочное когнитивное здоровье.

Яйца будут еще полезнее, если употреблять их вместе с другими нейропротекторами.
Как показывают исследования, лучше всего употреблять яйца регулярно. К примеру, в качестве яичницы на завтрак или составного компонента блюда на обед или ужин.

Участники исследования, которые потребляли яйца более пяти раз в неделю, показали лучшие когнитивные результаты – у них сохранилась ясность и острота ума, хорошая память и концентрация внимания.

По мере старения населения во всем мире доступные решения для поддержания когнитивных функций становятся все более важными. Яйца как недорогой и доступный повсеместно продукт могут стать частью стратегии по защите пожилых людей от проблем с памятью и вниманием.

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