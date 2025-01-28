Проблемы с памятью? Ешьте яйца!

Недавние исследования раскрыли убедительную связь между потреблением яиц и здоровьем мозга, дав новую надежду миллионам людей, обеспокоенных сохранением остроты ума с возрастом.
Комплексное четырехлетнее исследование выявило 8 важных результатов употребления яиц для здоровья мозга:
- Те, кто употреблял яйца регулярно, демонстрировали более высокие когнитивные способности.
- У женщин, которые ели яйца, более медленно снижались умственные способности с возрастом.
- Частое потребление яиц коррелировало с лучшими языковыми навыками.
- Большое потребление яиц улучшало концентрацию внимания.
- Память усиливалась при регулярном потреблении яиц.
- Адаптация к неожиданным ситуациям оставалась более устойчивой у тех, кто ест яйца.
- Скорость мышления снижалась меньше у тех, кто часто ест яйца.
- Общее здоровье мозга показало положительную корреляцию с потреблением яиц.
Исследование, в котором анализировались данные 890 взрослых в возрасте 55 лет и старше, выявило интригующие гендерно-специфические результаты. Из числа участников 16,5% женщин сообщили, что никогда не ели яйца, в то время как почти 4% потребляли яйца более пяти раз в неделю.
Результаты приводит rollingout.com.
Чем полезны яйца
- Высокая концентрация питательных веществ.
Холин, жизненно важное соединение для развития мозга, в изобилии содержится в яичных желтках. Он поддерживает выработку нейротрансмиттеров, улучшая память и когнитивные функции. Кроме того, яйца содержат высококачественные белки, которые являются строительными блоками для нейротрансмиттеров и поддержания мозговой ткани.
- Наличие антиоксидантов
Каротиноиды, особенно лютеин и зеаксантин, содержащиеся в яичных желтках, служат мощными антиоксидантами. Эти соединения защищают клетки мозга от окислительного стресса и воспалительных процессов, тесно связанных с ухудшением когнитивных функций. Исследования показывают, что эти питательные вещества накапливаются в мозговых тканях, поддерживая долгосрочное когнитивное здоровье.
Участники исследования, которые потребляли яйца более пяти раз в неделю, показали лучшие когнитивные результаты – у них сохранилась ясность и острота ума, хорошая память и концентрация внимания.
По мере старения населения во всем мире доступные решения для поддержания когнитивных функций становятся все более важными. Яйца как недорогой и доступный повсеместно продукт могут стать частью стратегии по защите пожилых людей от проблем с памятью и вниманием.