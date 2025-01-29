Исследователи назвали специю, которая снижает боль в мышцах и вероятность травм

От /

Растение куркума, представитель семейства Имбирных, использовалось в качестве специи и пищевого красителя в кулинарии на протяжении тысяч лет. Желтоватую или красноватую — в зависимости от вида — специю получают из стебля растения. Это один из основных ингредиентов карри, блюда родом из Азии, которое пользуется широкой популярностью во всем мире.

Помимо использования в кулинарии, куркума и ее активный компонент, куркумин, часто используются в традиционной восточной медицине. Фактически, за последние десятилетия были проведены сотни исследований, изучающих свойства этого вещества, его воздействие на организм и преимущества, связанные с его употреблением.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Международного общества спортивного питания, исследователи из Университета Oberta de Catalunya (UOC) обнаружили, что куркума может уменьшать повреждение мышц и воспаление в опорно-двигательном аппарате после интенсивных физических упражнений.

Фото: страница сайта medicalxpress.com

Что показало исследование

«Употребление куркумы как до, так и после физических упражнений связано с лучшими результатами с точки зрения восстановления мышц, уменьшения боли и улучшения антиоксидантной способности»,

— рассказал фармацевт и диетолог Даниэль Василе Попеску-Раду, автор исследования.

Сотни научных исследований подтвердили полезные свойства куркумы. Эта специя хорошо известна своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Что касается результатов нового исследования, то оно подтвердило пользу куркумы для спортсменов.

«Целью данного исследования была оценка научных данных относительно эффективности куркумы в смягчении вызванного физическими упражнениями повреждения мышц, такого как травмы мышечных волокон, боль и снижение выносливости, и установление ее способности снижать воспалительные маркеры, улучшать восприятие боли и ускорять восстановление мышц при употреблении спортсменами-участниками испытания»,

— сказал Попеску-Раду.

Как установили исследователи, эффективность куркумы зависит от дозировки, биодоступности и времени употребления.

Польза куркумы для спортсменов

Специя, по мнению исследователей, позволяет добиться следующих эффектов:

  • снятие локального воспаления мышц и системного воспаления,
  • устранение окислительного стресса, возникающего в результате повышенного образования свободных радикалов во время физических упражнений,
  • облегчение боли в мышцах.

Благодаря куркуме повышается болевой порог и изменяется субъективное восприятие боли, а также диапазон движения затронутой тренировками группы мышц.

«Умеренное потребление куркумы после тренировки помогает улучшить и ускорить восстановление мышц»,

— сказал Попеску-Раду.

По мнению экспертов, ежедневное потребление 1–4 граммов куркумы достаточно для людей с хорошим здоровьем, чтобы получить пользу от ее свойств. Особенно это может быть важно в отношении эксцентрических упражнений, которые наиболее вредны для спортсменов.

Несмотря на пользу куркумы для спортсменов и всех, кто занимается тренировками, эксперты призвали учитывать возможные индивидуальные противопоказания, гормональный фон человека и сочетаемость куркумы с другими продуктами, которые могут снизить ее эффективность.

Прокрутить вверх