Исследователи назвали специю, которая снижает боль в мышцах и вероятность травм

Растение куркума, представитель семейства Имбирных, использовалось в качестве специи и пищевого красителя в кулинарии на протяжении тысяч лет. Желтоватую или красноватую — в зависимости от вида — специю получают из стебля растения. Это один из основных ингредиентов карри, блюда родом из Азии, которое пользуется широкой популярностью во всем мире.
Помимо использования в кулинарии, куркума и ее активный компонент, куркумин, часто используются в традиционной восточной медицине. Фактически, за последние десятилетия были проведены сотни исследований, изучающих свойства этого вещества, его воздействие на организм и преимущества, связанные с его употреблением.
В новом исследовании, опубликованном в журнале Международного общества спортивного питания, исследователи из Университета Oberta de Catalunya (UOC) обнаружили, что куркума может уменьшать повреждение мышц и воспаление в опорно-двигательном аппарате после интенсивных физических упражнений.
Что показало исследование
«Употребление куркумы как до, так и после физических упражнений связано с лучшими результатами с точки зрения восстановления мышц, уменьшения боли и улучшения антиоксидантной способности»,
— рассказал фармацевт и диетолог Даниэль Василе Попеску-Раду, автор исследования.
Сотни научных исследований подтвердили полезные свойства куркумы. Эта специя хорошо известна своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Что касается результатов нового исследования, то оно подтвердило пользу куркумы для спортсменов.
«Целью данного исследования была оценка научных данных относительно эффективности куркумы в смягчении вызванного физическими упражнениями повреждения мышц, такого как травмы мышечных волокон, боль и снижение выносливости, и установление ее способности снижать воспалительные маркеры, улучшать восприятие боли и ускорять восстановление мышц при употреблении спортсменами-участниками испытания»,
— сказал Попеску-Раду.
Как установили исследователи, эффективность куркумы зависит от дозировки, биодоступности и времени употребления.
Польза куркумы для спортсменов
Специя, по мнению исследователей, позволяет добиться следующих эффектов:
- снятие локального воспаления мышц и системного воспаления,
- устранение окислительного стресса, возникающего в результате повышенного образования свободных радикалов во время физических упражнений,
- облегчение боли в мышцах.
Благодаря куркуме повышается болевой порог и изменяется субъективное восприятие боли, а также диапазон движения затронутой тренировками группы мышц.
«Умеренное потребление куркумы после тренировки помогает улучшить и ускорить восстановление мышц»,
— сказал Попеску-Раду.
По мнению экспертов, ежедневное потребление 1–4 граммов куркумы достаточно для людей с хорошим здоровьем, чтобы получить пользу от ее свойств. Особенно это может быть важно в отношении эксцентрических упражнений, которые наиболее вредны для спортсменов.
Несмотря на пользу куркумы для спортсменов и всех, кто занимается тренировками, эксперты призвали учитывать возможные индивидуальные противопоказания, гормональный фон человека и сочетаемость куркумы с другими продуктами, которые могут снизить ее эффективность.