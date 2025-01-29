Как покончить с привычкой смотреть ТВ перед сном и начать спать лучше

Хороший сон имеет решающее значение для здоровья. Врачи рекомендуют взрослым людям спать не менее семи часов каждую ночь. Однако немногим удается следовать этим рекомендациям. В том числе и по вине телевизора.
Психолог Чивонна Чайлдс из клиники Кливленда отметила в беседе с wvtm13.com, что у многих людей есть привычка спать с включенным телевизором, что может повлиять на качество сна.
Она объяснила, что у телевизоров нет фильтров синего света, как у современных смартфонов, и это может негативно влиять на сон.
«Синий свет действует как солнечный, поэтому он нарушает наши циркадные ритмы»,
— отметила она.
Чайлдс подчеркнула, что включенный телевизор также может мешать быстрому сну, стадии, когда снится большинство всего сновидений и мозг перерабатывает информацию, полученную за день.
«Если человек все же засыпает под телевизор, то сон его будет беспокойным, и в результате он встанет не отдохнувшим и будет часто просыпаться в течение всей ночи»,
— сказала эксперт.
Как перестать засыпать под работающий телевизор
Чтобы избавиться от вредной привычки засыпать перед телевизором, Чайлдс порекомендовала соблюдать правила гигиены сна.
- Избегайте кофеина и алкоголя перед сном, а также дневного сна. Выпейте травяной успокаивающий чай за час до отхода ко сну.
- Придумайте успокаивающее ритуалы перед сном, например, чтение книги или общение при приглушенном свете, косметические процедуры или прием расслабляющей ванны.
- Если фоновый шум просто необходим, чтобы уснуть, в силу привычки или по другими причинам, используйте маску для сна, чтобы заблокировать свет телевизора, или установите таймер, чтобы телевизор выключился автоматически через час или два.
Также может помочь прослушивание радио, подкаста, аудиокниги или успокаивающей музыки для сна. Если под них заснуть, сон будет более крепким, так как звук не сопровождается потоками бело-голубого света, разрушающего гормон мелатонин.
Не размещайте телевизор в спальне, если есть такая возможность. Луше повесить его только гостиной или хотя бы н кухне, чтобы не было соблазна посмотреть кино перед сном.
»Вы можете приучить себя засыпать без телевизора, это вполне реально{,
— напомнила Чайлдс.
Для того, чтобы наладить режим сна, Чайлдс советует просыпаться и ложиться спать в одно и то же время каждый день, даже по выходным. Не стоит делать себе поблажки, ложась за полночь в субботу и сбивая тем самым свой режим. Это негативно отразится на начале рабочей недели.
Эксперт также заявила, что важно превратить кровать в место, где только отдыхают или спят. Это послужит выработке прямых ассоциация между кроватью и сном. Брать в руки гаджеты или смотреть телевизор в кровати настоятельно не рекомендуется. Это приведет к формированию привычки бодрствовать во время нахождения в кровати.
По мнению сомнологов, привычка засыпать без телевизора выработается уже через две-три недели, если соблюдать описанные выше правила.