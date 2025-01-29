«Полезные» диетические хлебцы и сухофрукты могут мешать сбросить вес

Диетические хлебцы, которые находятся на полках со здоровым питанием, не помогут похудеть. Об этом рассказала заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской клинической больницы Ольга Чиркова.
В беседе с News.ru она объяснила, что хлебцы очень быстро перевариваются и повышают аппетит, стимулируя к перееданию. Кроме того, из-за искусственных подсластителей увеличивается риск развития сахарного диабета, предупредила врач.
«Полезные зерновые, из которых они сделаны, смолоты в мелкую муку, поэтому слишком быстро перевариваются и повышают аппетит»,
— рассказала медик.
Другой продукт, который считают полезным, однако на самом деле он не может помочь похудеть, это сухофрукты. По словам врача, у многих из них высокая калорийность.