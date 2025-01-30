Чувствуете сильную усталость? Согласно исследованию, причиной может быть этот вирус

Развитие синдрома хронической усталости, тяжелого хронического системного заболевания, может быть следствием популярного в последние годы вируса SARS-CoV-2.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal of General Internal Medicine ранее в этом месяце, 4,5% людей, переболевших COVID-19, страдают от синдрома хронической усталости.
Исследователи таже отметили, что сегодня в мире синдром хронической усталости регистрируется в 15 раз чаще, чем до пандемии.
Что говорят исследователи
«Как человек, посвятивший себя изучению того, как вирусные инфекции приводят к хроническим заболеваниям, я с самого начала пандемии подозревала, что SARS-CoV2 может спровоцировать синдром хронической усталости, поэтому эти результаты неудивительны»,
— сказала ведущий автор исследования доктор Сюзанна Д. Вернон.
Исследование было частью программы RECOVER («Исследование COVID для улучшения восстановления») Национального института здравоохранения, которая направлена на лучшее понимание, профилактику и лечение лонг-ковида.
В исследовании приняли участие 11 785 человек. Через шесть месяцев после заражения COVID исследователи оценивали, развилась ли у них хроническая усталость. Затем они сравнили эти результаты с результатами 1439 человек, у которых не было COVID.
«Не существует специальных тестов или биомаркеров, поэтому синдром диагностируется по совокупности определенных симптомов»,
— сказал Вернон Fox News Digital.
В этом исследовании участникам задавались вопросы, чтобы определить, какие симптомы они испытывают, что можно рассматривать как ограничение, но в настоящее время это единственный подход, используемый для диагностики синдрома хронической усталости.
Доктор Кеннет Дж. Перри, врач из Южной Каролины, не был удивлен частотой развития синдрома хронической усталости после заражения SARS-CoV-2.
«Учитывая тот факт, что SARS-CoV-2 был новым вирусом во время пандемии, частоту и распространенность таких постинфекционных синдромов было трудно предсказать. Но тот факт, что вирусные заболевания могут приводить к таким последствиям, хорошо известен»,
— отмети Перри.
По его словам, сложно точно определить, как хроническая усталость развивается в условиях вирусной инфекции.
«Необходимо провести больше исследований, чтобы определить фактическую патофизиологию заболевания. Учитывая отсутствие полного понимания, сложно определить, как адекватно предотвратить синдром.
Что касается самого синдрома хронической усталости, то это сложное, серьезное и хроническое состояние, отметили исследователи.
- Это состояние «внезапно навалившейся усталости», которая сохраняется не менее шести месяцев и ухудшает способность человека заниматься обычными делами.
- Другим симптомом является «постнагрузочное недомогание», при котором человек чувствует сильную усталость после физической или умственной активности.
- Сон не помогает – он не дарит ощущение бодрости.
- Человека могут беспокоить проблемы с памятью и внимание, головокружения.
Многие из этих симптомов также связаны с лонг-ковидом, пишут исследователи.
Пациенты могут испытывать постоянную усталость и снижение способности выполнять обычные действия — и это может привести к тревожности и депрессии.
Те, кто испытывает симптомы хронической усталости, должны обратиться к своему лечащему врачу. Он назначит соответствующие лекарства и терапию, чтобы изменить жизнь пациента к лучшему. Это реальное и диагностируемое состояние, которое требует внимания, особенно после глобальной пандемии.