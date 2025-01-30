Дети, которые родились средними по возрасту, вырастают более успешными, чем младшие и старшие

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Родились средним по возрасту в семье? Нет проблем, согласно новому исследованию, которое предполагает, что такие дети вырастают успешнее своих братьев и сестер.

Австрийский психолог-новатор Альберт Адлер впервые выдвинул эту теорию еще столетие назад — и с тех пор профессионалы спорят по поводу озвученных им идей.

Теперь давние споры о том, может ли порядок рождения как-то влиять на формирование личности ребенка, дополнились новым аргументом в пользу сторонников этой теории. Исследователи пришли к выводу, что младшие и старшие дети уступают своим братьям и сестрам по ряду показателей, что влияет на их успешность в жизни.

Фото: страница сайта .parents.com

Скромность, честность и покладистость

Хотя научное мнение по данному вопросу пока находится в стадии формирования, стереотипы известны уже давно — от образа напористого, умного первенца до избитого ярлыка «избалованный», который клеят на младшего ребенка.

Никто не принимает это в штыки, пожалуй, больше, чем средние дети, у которых даже есть так называемый «синдром среднего ребенка», названный в их честь. Суть его в том, что, если вы не старший ребенок и не младший, вы получаете меньше внимания от своих родителей и чувствуете себя «застрявшим посередине».

Исследователи задались вопросом, действительно ли это как влияет на человека.

По словам канадских исследователей Майкла Эштона из Университета Брока и Кибеома Ли из Университета Калгари, ответ положительный.

Дети, рожденные средними, вырастают «более честными, скромными и покладистыми, чем их братья и сестры», говорится в результатах исследования, опубликованных в журнале Parents.

В исследовании использовался тест, который изучает шесть черт характера у людей — честность-смирение, эмоциональность, экстраверсия, покладистость, добросовестность и открытость новому опыту.

Когда дело дошло до честности-смирения и покладистости, средние дети набрали самые высокие баллы.

Это означает, что они могут «прощать обиды, которые им пришлось перенести, снисходительны в суждениях о других, готовы идти на компромисс и сотрудничать с другими, а также могут легко контролировать свой нрав», согласно тесту.

Высокий балл в категории честность-смирение, говорят авторы теста, означает, что человек «избегает манипулировать другими ради личной выгоды», а также «не заинтересован в легком богатстве и роскоши и не чувствует обиды при отсутствии высокого социального статуса».

Средние дети получили высшую оценку в обеих категориях, за ними следовал самый младший в семье. Старший набрал самые низкие баллы по этим двум направлениям. Единственные дети в семье также показали плохие результаты.

Как сообщает Parents, другие недавние исследования, направленные на то, чтобы выяснить, коррелирует ли порядок рождения с типом личности, противоречат последним результатам — издание сослалось на исследование 2020 года, в котором утверждалось, что одно не обязательно имеет какое-либо отношение к другому. Единственные дети, как утверждают авторы этой статьи, не гарантированно будут более склонными к нарциссизму, чем их сверстники, имеющие несколько братьев и сестер.

Что касается известных примеров успешных средних детей, то здесь можно назвать Мартина Лютера Кинга-младшего, Мадонну, Уоррена Баффета и Авраама Линкольна.

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