Дети, которые родились средними по возрасту, вырастают более успешными, чем младшие и старшие

Родились средним по возрасту в семье? Нет проблем, согласно новому исследованию, которое предполагает, что такие дети вырастают успешнее своих братьев и сестер.
Теперь давние споры о том, может ли порядок рождения как-то влиять на формирование личности ребенка, дополнились новым аргументом в пользу сторонников этой теории. Исследователи пришли к выводу, что младшие и старшие дети уступают своим братьям и сестрам по ряду показателей, что влияет на их успешность в жизни.
Скромность, честность и покладистость
Хотя научное мнение по данному вопросу пока находится в стадии формирования, стереотипы известны уже давно — от образа напористого, умного первенца до избитого ярлыка «избалованный», который клеят на младшего ребенка.
Исследователи задались вопросом, действительно ли это как влияет на человека.
По словам канадских исследователей Майкла Эштона из Университета Брока и Кибеома Ли из Университета Калгари, ответ положительный.
В исследовании использовался тест, который изучает шесть черт характера у людей — честность-смирение, эмоциональность, экстраверсия, покладистость, добросовестность и открытость новому опыту.
Когда дело дошло до честности-смирения и покладистости, средние дети набрали самые высокие баллы.
Это означает, что они могут «прощать обиды, которые им пришлось перенести, снисходительны в суждениях о других, готовы идти на компромисс и сотрудничать с другими, а также могут легко контролировать свой нрав», согласно тесту.
Высокий балл в категории честность-смирение, говорят авторы теста, означает, что человек «избегает манипулировать другими ради личной выгоды», а также «не заинтересован в легком богатстве и роскоши и не чувствует обиды при отсутствии высокого социального статуса».
Как сообщает Parents, другие недавние исследования, направленные на то, чтобы выяснить, коррелирует ли порядок рождения с типом личности, противоречат последним результатам — издание сослалось на исследование 2020 года, в котором утверждалось, что одно не обязательно имеет какое-либо отношение к другому. Единственные дети, как утверждают авторы этой статьи, не гарантированно будут более склонными к нарциссизму, чем их сверстники, имеющие несколько братьев и сестер.
Что касается известных примеров успешных средних детей, то здесь можно назвать Мартина Лютера Кинга-младшего, Мадонну, Уоррена Баффета и Авраама Линкольна.