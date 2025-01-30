Исследование выявило потенциально смертельный риск у детей разведенных родителей

Новое исследование выявило тревожные результаты для ребенка, чьи родители развелись, и долгосрочные последствия, которые это может иметь для человека.
Непосредственные последствия могут включать плохую успеваемость в школе, эмоциональную чувствительность и потерю интереса к социальной активности, как сообщает FamilyMeans, но они обычно сглаживаются со временем.
Что показало исследование
Новое исследование охватило 13 000 взрослых людей в возрасте 65 лет и старше и показало, что у каждого девятого респондента, пережившего развод родителей в детстве, впоследствии диагностировали инсульт — потенциально смертельное состояние.
Для сравнения, риск был почти в два раза меньше у тех людей, которым не пришлось в детстве пережить развод родителей. У этой группы инсульт диагностировали только у каждого пятнадцатого.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (США), инсульты стали причиной каждой из шести смертей, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в США в 2022 году.
Мэри Кейт Шилке, автор исследования, говорит:
«Полученные нами данные указывают на то, что даже с учетом всех тех факторов, которые считаются основными предпосылками для развития инсульта, включая курение, малоактивный образ жизни, низкий уровень дохода и недостаточный уровень образования, а также диабет, депрессию и отсутствие положительных социальных связей, у тех, чьи родители развелись, риск инсульта на 61% выше по сравнению со всеми остальными при равных вводных».
Считается, что повышенный риск инсульта у ребенка, который пережил развод родителей в детстве, связана с гормонами стресса.
«С биологической точки зрения, расставание родителей может привести к хронически повышенному уровню гормонов стресса, что в будущем заканчивается инсультом и другими проблемами»,
— объяснила профессор Эсме Фуллер-Томсон из Университета Торонто.
Переживание подобного события в детстве может иметь долгосрочные последствия для развивающегося мозга и способности человека реагировать на стресс в будущем.
Стресс может влиять на качество сна, что также повышает риск инсульта в более позднем возрасте.
Фуллер-Томпсон сказала:
«Мы не знаем, почему люди, чьи родители развелись, когда они были детьми, имеют более высокую распространенность инсульта, но, возможно, стресс влияет на качество их сна. Есть доказательства того, что нарушение сна в детстве может настроить людей на развитие бессонницы в более позднем возрасте, и это может увеличить риск инсульта. Длительный стресс от расставания родителей также может навсегда изменить реакцию организма на стресс, вырабатывая повышенный уровень гормонов стресса, таких как кортизол, которые могут вызвать воспаление в организме и увеличить риск инсульта».
Предыдущие исследования также показали, что развод родителей может влиять на другие факторы риска инсульта, включая высокое кровяное давление.
С другой стороны, исследователи не обнаружили связи между повышенным риском инсульта и другими формами детских психологических травм, включая домашнее насилие со стороны родителей, пренебрежительное отношение, психические заболевания у родственников или злоупотребление психоактивными веществами.