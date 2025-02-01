Сколько воды нужно пить зимой мужчинам и женщинам: пять последствий обезвоживания

Питьевая вода играет ключевую роль для поддержания здоровья организма, поскольку участвует практически во всех жизненно важных процессах. Среди них поддержание водного баланса, регуляция температуры тела, транспорт питательных веществ и кислорода, улучшение пищеварения, смазка суставов и защита органов.
Летом мы пьем больше, зимой — меньше. Но врачи отмечают, что питьевой режим нужно соблюдать в любое время года.
Из-за низкой температуры воздуха люди забывают пить воду, что может привести к обезвоживанию из-за отопления и обогревателей, которые сушат воздух. Роспотребнадзор рассказал, какое количество воды оптимально для организма и что будет, если забывать о питьевом режиме.
Норма воды
Рекомендуемое количество воды зависит от многих факторов, в том числе от возраста, веса, уровня физической активности, климатических условий и состояния здоровья. Но общие рекомендации.
Мужчинам врачи советуют в среднем потреблять около 2,5-3 литров день. В это количество жидкость входит не только чистая вода, но и другие напитки. Среди них чай, кофе, соки, а также жидкость, которая содержится в пище.
Норма для женщин чуть ниже — около 2-2,5 литров ежедневно. Как и у мужчин, сюда входят все виды жидкостей и продукты питания, содержащие воду.
Последствия
Среди последствий недостаточного употребления воды в первую очередь отмечается обезвоживание. Вы поймете, что оно настигло вас, кода почувствуете сухость во рту, сильную жажду, головокружение и слабость, головню боль. Также об обезвоживании свидетельствует редкое мочеиспускание и темный цвет мочи.
Сильное обезвоживание рискует привести к нарушению работы почек, судорогам мышц, тепловому удару и даже коме.
Не исключены и сердечно-сосудистые проблемы. Недостаток воды отзовется учащенным сердцебиением, повышением артериального давления. Обезвоживание приводит к сгущению крови, что увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Страдает и красота. Если пить мало воды, кожа не скажет «спасибо». Ей грозят сухость, шелушение и морщины. Недостаток воды делает кожу менее упругой и эластичной, ускоряя процессы старения.
Как сделать воду вкуснее
Добавьте фрукты и ягоды. Подойдут цитрусовые. Например, лимон, лайм, апельсин, грейпфрут. Нарезанные дольки придадут воде свежий аромат и легкий кисловатый вкус. Свежие ягоды — клубника, малина, черника — добавит вкусу воды сладости и придаст красивый цвет. А арбуз и дыня придадут освежающий вкус.
Нередко в воду добавляют ломтики огурца, а иногда и морковь.
Не лишним будет добавить мяту, чтобы придать напитку охлаждающий эффект и приятный аромат. Помимо нее, подойдут базилик, розмарин, тимьян или тонкий ломтик имбиря. Он, к слову, добавит еще и пользы.