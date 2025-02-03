В Минздраве рассказали об отличиях онковакцин

Главный онколог Минздрава РФ, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн рассказал, что онколитическая вакцина «Энтеромикс» воздействует на опухолевые клетки при помощи энтеровирусов, которые начинают разрушать опухоль.
При этом МРНК-вакцина подбирается индивидуально для пациента после проведения генетического исследования образца опухоли.
Говоря об «Энтеромиксе», Андрей Каприн пояснил, что в ее основе лежат энтеровирусы, активность которых снижается, чтобы сделать их безопасными. При этом, по словам эксперта, доказано патогенное воздействие этих вирусов на опухолевую клетку, в результате чего вирус начинает ее уничтожение. Он также добавил, что для подбора такой вакцины необходимо взять образец опухоли, чтобы в лабораторных условиях определить нужный энтеровирус.
Комментируя принцип действия МРНК-вакцины, Каприн объяснил, что в данном случае исследуется генетический материал опухоли, чтобы выявить область генетического «сбоя». На основе этой информации определяется необходимый состав вакцины.