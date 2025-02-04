Мамы правы, когда говорят, что зимой надо носить шапку. Ученые из Гарварда это подтвердили

Фразу «Надень шапку!» с приходом холодов слышит каждый ребенок — иногда мамы даже излишне навязчиво напоминают, как важно держать голову в тепле. Но как бы нам не надоели эти советы, к ним все-таки следует прислушиваться. И это доказали ученые из Гарварда.
Даже когда на улице относительно тепло для зимы, не стоит полагать, что обморожение вам точно не грозит. Оно может произойти даже при −3 градусах, когда многие предпочитают не надевать шапку, отметил кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Дмитрий Карпенко.
«У опытных специалистов по выживанию есть поговорка: „Легче оставаться в тепле, чем согреться“. Ткани с меньшим притоком крови, такие как руки, ноги и голова, более уязвимы, особенно когда воздух чрезвычайно холодный (ниже −15 C)»,
— подчеркнул эксперт.
Поэтому в холода нужно носить теплоизоляционную одежду, у которой высокая влагоотводящая способность. А еще — не забывать дома шапку.
Как отмечает специалист, растиражированная догма «Надевайте шапку, чтобы не заболеть», нашла подтверждение в новом исследовании Гарвардской медицинской школы.
Его результаты были опубликованы в журнале JACI. Группа ученых из Гарварда изучала, как холод воздействует на носовые оболочки. Оказалось, что ряд белков, отвечающих за иммунный ответ, действительно подавляется при низких температурах. Их выработка снижается на 42 %. Это означает, что при холодах вирусам проще проникнуть в организм. Вот почему мы чаще болеем, если в морозы пренебрегаем советом утеплиться.
«Когда на улице холодно, слушайте маму! Заставьте себя носить шапку и укутайте шею потеплее, если очень холодно. Это не полностью защитит нос от переохлаждения, но поможет, сохраняя голову в тепле»,
— посоветовал врач.
Сколько шапок нужно на холодный сезон
Одного головного убора на все осень и зиму недостаточно. Особенно, если речь о детях. Для каждой температуры нужна своя шапка.
Если же капюшона нет, то уже в +10 градусов нужно переходить на тонкие вязаные шапки. А при температуре от 0 до +5 градусов наступает время шапок на флисовом подкладе. Такие уборы хорошо удерживают тепло. Лучше, если шапка на завязках — тогда под нее не будет задувать холодные ветер.
Когда приходит «минус», ребенок старше 6-7 может продолжать носить шапку на флисовом подкладе, если верх у нее из толстого материала. А вот снова нужно утеплиться — пора переходить на шапки с мезовой подкладкой или вязаные шерстяные с натуральной подкладной внутри. Они будут хорошо согревать вплоть до 15-градусных морозов.
Какие шапки лучше
Лучше всего от холода защищают шапки из натуральной шерсти. Они практически не дают холодому воздуху проникнуть внутрь. При этом нужно помнить, что это самый дорогой и капризный в уходе вариант. К тому же, шерсть часто колется, поэтому стоит поискать шапку с хлопковой подкладкой. Самое оптимальное сочетание — шерсть с акрилом либо полиэстером в соотношении примерно 50 на 50.
Акрил такой же теплый, как шерсть, однако носить его лучше в морозы. Иначе можно перегреть голову.
Нейлона в составе должно быть не больше 30 %. Хотя этот материал делает шапку более эластичной и долговечной, защищает от ветра и влаги , сам по себе он почти не греет.
Важно, чтобы шапка плотно обхватывала голову, и под нее не пробивались потоки холодного воздуха. А еще она должна хорошо закрывать уши.