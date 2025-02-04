Минздрав в 2026 году начнет использовать вакцины от саркомы и меланомы

Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России планирует начать использовать дендритно-клеточные вакцины собственного производства для лечения меланомы и саркомы в 2026 году.
Об этом ТАСС рассказали в НМИЦ.
В 2024 году ученые из медицинского центра стали лауреатами премии «Призвание» за разработку аутологичной дендритно-клеточной вакцины для лечения и профилактики солидных опухолей с агрессивным течением.
Впервые исследователям удалось создать вакцину на основе иммуногенных раково-тестикулярных неоантигенов сразу девяти опухолевых клеточных линий, которые запускают противоопухолевый иммунный ответ. Пациенты получают вакцины в течение трех лет и болезнь останавливается.
По закону РФ применять клеточные продукты до регистрации их как препарата можно в том учреждении, где они были созданы и для тех больных, которые там лечатся. В рамках этого закона работать с вакцинами планируют начать в 2026 году.
По словам специалиста, медицинская технология производства дендритно-клеточных вакцин была зарегистрирована НМИЦ еще в 2010 году, с тех пор в исследовании участвовали более 800 человек.