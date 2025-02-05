МВД предложило установить контроль над веществами для роста мышц

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МВД России выступило с предложением ввести государственный контроль за некоторыми анаболиками и психостимуляторами, которые применяются для увеличения мышечной массы, повышения выносливости и ускорения сжигания жира. Соответствующий проект был размещен на официальном портале правовых актов.

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В документе уточняется, что эти меры направлены на борьбу с употреблением допинга в российском спорте. В частности, речь идет о таких веществах, как андростанол, 5α-андростан-3,6,17-трион, 6-бромандроста-1,4-диен-3,17-дион, 11β-метил-19-нортестостерон, 4-хлор-17α-метиландроста-1,4-диен-3,17β-диол, 4-хлор-17α-метил-17β-гидроксиандрост-4-ен-3,11-дион (относятся к анаболикам), а также 1,4-диметилпентиламин, норсибутрамин и дидезметилсибутрамин (относятся к психостимуляторам).

В пояснительной записке к проекту заявлено, что перечисленные вещества предлагается отнести к категории сильнодействующих (СДВ), поскольку они не зарегистрированы в государственном реестре лекарственных средств и не применяются в медицинских целях на территории России.

Кроме того, данные вещества злоупотребляются и могут представлять опасность для жизни и здоровья граждан из-за недостаточной изученности их фармакологических свойств. Особое внимание в документе акцентируется на том, что их химический состав является модификацией веществ, которые уже включены в список сильнодействующих.

Также за 2024 год из незаконного оборота было изъято более 2,4 тонны сильнодействующих препаратов, из которых более 42% составили анаболики. В МВД подчеркнули, что среди наиболее популярных на теневом рынке допингов можно отметить анаболические стероиды, селективные модуляторы андрогенных рецепторов и психостимуляторы как отечественного, так и иностранного производства.

Дополнительно в проекте постановления предлагается внести изменения в перечень сильнодействующих веществ, определяя размеры для их отнесения к крупному размеру по аналогии с уже существующими веществами. Эта мера связана с необходимостью корректировки норм, регулируемых статьей 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»).

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