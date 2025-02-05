МВД предложило установить контроль над веществами для роста мышц

МВД России выступило с предложением ввести государственный контроль за некоторыми анаболиками и психостимуляторами, которые применяются для увеличения мышечной массы, повышения выносливости и ускорения сжигания жира. Соответствующий проект был размещен на официальном портале правовых актов.
В пояснительной записке к проекту заявлено, что перечисленные вещества предлагается отнести к категории сильнодействующих (СДВ), поскольку они не зарегистрированы в государственном реестре лекарственных средств и не применяются в медицинских целях на территории России.
Кроме того, данные вещества злоупотребляются и могут представлять опасность для жизни и здоровья граждан из-за недостаточной изученности их фармакологических свойств. Особое внимание в документе акцентируется на том, что их химический состав является модификацией веществ, которые уже включены в список сильнодействующих.
Дополнительно в проекте постановления предлагается внести изменения в перечень сильнодействующих веществ, определяя размеры для их отнесения к крупному размеру по аналогии с уже существующими веществами. Эта мера связана с необходимостью корректировки норм, регулируемых статьей 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»).