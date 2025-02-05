В Петербурге 60 школьных классов ушли на удаленку из-за вспышки ОРВИ

В Петербурге ввели карантин в 56 школьных классах и 19 детсадовских групп.
По информации городского комитета по образованию, за последнюю неделю уровень заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом увеличился на более чем 15%.
Вследствие сезонного подъема заболеваемости ряд образовательных учреждений был вынужден отправить детей на карантин, а учащиеся и воспитанники временно находятся дома.
4 февраля сообщалось, что в Северной столице продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. За неделю, с 27 января по 2 февраля, показатель увеличился на 15,45%.
Как сообщали в пресс-службе Роспотребнадзора, больше всего случаев заболеваемости отмечено среди дошкольников в возрасте от трех до шести лет. В общей сложности за неделю в городе зарегистрировали 33 788 случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и коронавирусом.