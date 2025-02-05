Врач рассказал, как избавиться от шума в ушах

Шум в ушах, или тиннитус, — навязчивый звук, будь то звонок, гул, свист или шипение, может серьезно ухудшить качество жизни человека.
Лор-врач Илья Бояринов в беседе с RuNews24.ru рассказал о причинах, по которых возникает такой симптом.
«Этот звук может быть продолжительным или периодическим, тихим или громким, односторонним или двусторонним»,
— рассказал медик.
Среди причин такого явления врач назвал серную пробку, отит, нарушение функции евстахиевой трубы.
Кроме того, длительное воздействие громких звуков (музыка на концертах, работа при шумном производстве, использование наушников на высокой громкости) может повредить внутренние клетки и вызвать шум в ушах.
Еще одна причина – воспалительные процессы в среднем или внешнем ухе (отит), болезнь Меньера – заболевание внутреннего уха, отосклероз.
«Важно помнить, что даже некоторые лекарственные препараты, например, аспирин в больших дозах, некоторые антибиотики, диуретики, антидепрессанты, могут вызывать шум в ушах в качестве побочного эффекта»,
— рассказал Бояринов.
Кроме того, пульсирующий шум в ушах может возникать при нарушении кровообращения в головном мозге. Среди более редких причин: опухоль слухового нерва, височно-нижнечелюстной синдром, рассеянный склероз, гормональные нарушения.
Если человек столкнулся с такой проблемой, важно не игнорировать ее и обязательно обратиться к врачу, добавил ЛОР.