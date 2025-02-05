Врач рассказал, как избавиться от шума в ушах

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Шум в ушах, или тиннитус, — навязчивый звук, будь то звонок, гул, свист или шипение, может серьезно ухудшить качество жизни человека.

Лор-врач Илья Бояринов в беседе с RuNews24.ru рассказал о причинах, по которых возникает такой симптом.

«Этот звук может быть продолжительным или периодическим, тихим или громким, односторонним или двусторонним»,

— рассказал медик.

Среди причин такого явления врач назвал серную пробку, отит, нарушение функции евстахиевой трубы.

Еще одна из самых частых причин шума в ушах – это возрастные изменения. С возрастом происходит постепенное снижение слуха, которое может сопровождаться шумом в ушах.

Кроме того, длительное воздействие громких звуков (музыка на концертах, работа при шумном производстве, использование наушников на высокой громкости) может повредить внутренние клетки и вызвать шум в ушах.

Еще одна причина – воспалительные процессы в среднем или внешнем ухе (отит), болезнь Меньера – заболевание внутреннего уха, отосклероз.

«Важно помнить, что даже некоторые лекарственные препараты, например, аспирин в больших дозах, некоторые антибиотики, диуретики, антидепрессанты, могут вызывать шум в ушах в качестве побочного эффекта»,

— рассказал Бояринов.

Кроме того, пульсирующий шум в ушах может возникать при нарушении кровообращения в головном мозге. Среди более редких причин: опухоль слухового нерва, височно-нижнечелюстной синдром, рассеянный склероз, гормональные нарушения.

Если человек столкнулся с такой проблемой, важно не игнорировать ее и обязательно обратиться к врачу, добавил ЛОР.

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