Нахождение дома с детьми может вызывать больше стресса, чем работа. И вот почему

Если вам кажется, что сидеть дома с детьми сложнее, чем устроиться на полноценную работу на восьмичасовой рабочий день, то вы не одиноки.
Другие исследования показывают, что и работающие мамы, и домохозяйки испытывают значительный стресс, но по-разному. Об этом сообщает mother.ly.
Почему мамам в декрет приходится сложнее
Согласно исследованию Motherly’s State of Motherhood Study, молодые мамы в декрете испытывают значительный стресс, часто возникающий из-за изоляции, нехватки личного времени и ограниченной поддержки. Хотя работающие мамы также сообщают о высоком уровне стресса — часто из-за перегрузки сразу двумя ролями — исследования показывают, что источники стресса у первых и вторых различаются.
Домохозяйки с детьми выполняют физически и эмоционально сложную работу, но при этом у них часто нет возможности для перерывов, получения помощи или получения какого-то поощрения за свой нелегкий труд.
Между тем, некоторые работающие мамы, возможно, хотели бы иметь возможность остаться дома, но сталкиваются с финансовым давлением, которое делает это невозможным.
Главный вывод? Независимо от того, какой путь выберет мама, она заслуживает большей поддержки.
Реальность картины стресса мам, сидящих дома
В то время как мир по-прежнему романтизирует образ «домохозяйки, у которой масса свободного времени» и все дается легко и просто, исследование Motherly рисует более сложную картину.
- Меньше времени для себя: матери сообщают о трудностях с поиском личного времени, при этом многие чувствуют, что они постоянно «наготове». Хотя некоторые мамы и умудряются делать короткие перерывы в течение дня, непредсказуемость ухода за малышом часто делает выделение времени для себя еще более трудным. Единственный плюс – в отличие от работающих мама, мама в декрете чувствует себя относительно независимой в построении своего графика дня.
- Высокий уровень стресса: уход за крохой сопряжен с постоянной физической и умственной нагрузкой — без положенных на работе перерывов или социального взаимодействия на рабочем месте, которое позволяет снять стресс.
- Давление социальных сетей: чувство собственной неполноценности усиливается, когда ваша ежедневная работа заключается в воспитании детей в мире, полном ярких моментов из жизни мам в социальных сетях. Тех самых, у которых дети всегда чистые, красивые, а сами мамы – ухоженные, и все счастливы 24/7.
- Отсутствие общественной поддержки: молодые мамы чувствуют себя всеми брошенными. Круг общения кардинально меняется, они как бы оказываются за бортом своей прошлой жизни, и сталкиваются с ситуацией, когда надо выстраивать свое окружение заново. Не у всех на это есть силы и время.
Психическая нагрузка от постоянного ухода
Мамы в декрете не просто управляют своим собственным графиком — они постоянно держат в голове всю логистику домохозяйства. Им нужно помнить, когда ребенок в последний раз спал, планировать приемы пищи, назначать визиты к врачу, справляться с истериками и обеспечивать удовлетворение эмоциональных потребностей каждого.
В отличие от традиционной работы, здесь нет перерывов, повышений по службе и четкого «конца дня». Исследования Motherly’s State of Motherhood Study показывают, что эта постоянная когнитивная нагрузка может привести к повышению уровня выгорания, истощения и даже депрессии.
В свою очередь исследования среди работающих родителей показывают, что попытка совместить профессиональные обязанности с ведением домашнего хозяйства способствует хроническому стрессу и выгоранию.
Чего не хватает молодым мамам с малышами
Исследователи призывают окружающих перестать рассматривать уход за ребенком 24 часа в сутки как отдых. Кроме того, вот что позволит мамам в декрете справиться со стрессом:
Финансовая поддержка. Воспитание детей — это работа. Пособия по уходу за детьми должны быть сопоставимы со среднерыночной заработной платой.
Отпуск — без чувства вины. Каждая мама заслуживает перерывов на отдых, уход за собой и временя, которое она может провести на расстоянии от своих детей. Работа на полный рабочий день подразумевает оплачиваемый отпуск — так же должно быть и в воспитании детей.
Больше поддержки от близких людей и сообществ. Работа по воспитанию детей не должна ложиться исключительно на мам. Папы, партнеры и расширенная семья должны активизироваться и разделить нагрузку.
Изменение культурных ожиданий. Декрет существует не для того, чтобы нем «делать все». Нужно научиться просить о помощи, нанимать помощников, когда это возможно, и выкинуть из головы миф о супермаме.
И работающие мамы тоже заслуживают поддержки, будь то гибкость рабочего графика, субсидии по уходу за детьми или общественное признание двойной работы, которую они выполняют каждый день.