Новое исследование раскрыло, как организм «понимает», что пора прекратить есть

Древняя часть мозга сообщает, когда следует прекратить есть. К такому выводу пришли исследователи, которые провели ряд испытаний с участием грызунов.
Специализированные нейроны в стволе мозга контролируют, сколько надо съесть и когда пора заканчивать прием пищи. Ученые описали свои выводы в новом исследовании, опубликованном в среду (5 февраля) в журнале Cell.
Что показало исследование
Исследователи обнаружили, что нейроны холецистокинина, которые находятся в стволе головного мозга, одной из старейших его частей, интегрируют различные сигналы, вырабатываемые во время еды, заставляя организм чувствовать сытость и переставать хотеть съесть еще кусочек.
Новое исследование находится на ранней стадии, поскольку пока проводилось только на мышах.
Различные типы клеток в мозге регулируют различные аспекты пищевого поведения, такие как голод и насыщение, рассказал Live Science в электронном письме ведущий автор исследования Шриканта Чоудхури, научный сотрудник Колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета Вагелос. Сытость относится к чувству удовлетворения после достаточного приема пищи.
Ход испытания
Команда сосредоточилась на изучении ствола головного мозга мышей, чтобы развить исследования на грызунах, датируемые 1970-ми годами, которые намекали, что этот отдел мозга может играть роль в регуляции чувства сытости. Однако какие именно клетки в этой области делают это и как, было неясно.
Чтобы увидеть, как нейроны могут влиять на прием пищи, ученые генетически модифицировали мышей так, чтобы холецистокинин мог включаться и выключаться с помощью света в лабораторных экспериментах. Они обнаружили, что, когда эти нейроны активировались, мыши ели меньше, а степень активации определяла, как быстро модифицированные мыши прекращали есть.
Если эквивалентные нейроны будут обнаружены в стволе человеческого мозга, эти результаты теоретически могут привести к разработке новых методов лечения таких состояний, как ожирение.