Новое исследование раскрыло, как организм «понимает», что пора прекратить есть

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Древняя часть мозга сообщает, когда следует прекратить есть. К такому выводу пришли исследователи, которые провели ряд испытаний с участием грызунов.

Ученые идентифицировали нейроны в эволюционно древней части мозга, которые контролируют прием пищи, а точнее, передают сигнал о том, что пора прекращать есть. По красней мере, у грызунов все работает именно так.

Специализированные нейроны в стволе мозга контролируют, сколько надо съесть и когда пора заканчивать прием пищи. Ученые описали свои выводы в новом исследовании, опубликованном в среду (5 февраля) в журнале Cell.

Фото: страница сайта .livescience.com

Что показало исследование

Исследователи обнаружили, что нейроны холецистокинина, которые находятся в стволе головного мозга, одной из старейших его частей, интегрируют различные сигналы, вырабатываемые во время еды, заставляя организм чувствовать сытость и переставать хотеть съесть еще кусочек.

Сигналы, на которые реагируют эти нейроны, передают информацию, например, о том, сколько пищи обнаружено рецепторами во рту; насколько полон желудок; насколько высок уровень различных «гормонов, сигнализирующих о голоде» в крови. Концентрация этих гормонов повышается и понижается в ответ на употребление пищи и метаболизм.

Новое исследование находится на ранней стадии, поскольку пока проводилось только на мышах.

Однако ствол человеческого мозга похож на ствол мозга мыши, поэтому вполне вероятно, что тот же механизм контроля действует и в нашем мозге, говорят авторы исследования.

Различные типы клеток в мозге регулируют различные аспекты пищевого поведения, такие как голод и насыщение, рассказал Live Science в электронном письме ведущий автор исследования Шриканта Чоудхури, научный сотрудник Колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета Вагелос. Сытость относится к чувству удовлетворения после достаточного приема пищи.

Например, некоторые нейроны в части мозга, называемой гипоталамусом, определяют, когда уровень метаболизма низкий, и стимулируют чувство голода, чтобы побудить человека к приему пищи, в то время как другие нейроны регулируют движения челюсти во время еды. Но до сих пор было мало известно о том, как мозг определяет количество пищи, которую мы едим, в режиме реального времени, чтобы регулировать, сколько еще нам нужно съесть.

Ход испытания

Команда сосредоточилась на изучении ствола головного мозга мышей, чтобы развить исследования на грызунах, датируемые 1970-ми годами, которые намекали, что этот отдел мозга может играть роль в регуляции чувства сытости. Однако какие именно клетки в этой области делают это и как, было неясно.

Чтобы увидеть, как нейроны могут влиять на прием пищи, ученые генетически модифицировали мышей так, чтобы холецистокинин мог включаться и выключаться с помощью света в лабораторных экспериментах. Они обнаружили, что, когда эти нейроны активировались, мыши ели меньше, а степень активации определяла, как быстро модифицированные мыши прекращали есть.

Результаты показывают, что нейроны холецистокинина регулируют, сколько мыши съедают во время определенного приема пищи, заключила команда.

Если эквивалентные нейроны будут обнаружены в стволе человеческого мозга, эти результаты теоретически могут привести к разработке новых методов лечения таких состояний, как ожирение.

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