Эксперт объяснила, от чего зависит насыщение, и почему сладкого всегда съедаешь больше, чем надо

Когда садишься за стол голодным и быстро съедаешь большую порцию, кажется, что пришло желанное чувство сытости. Но через полчаса ты сидишь и понимаешь, что переел – и заработал неприятное чувство тяжести вместо разумного насыщения.
Почему это происходит?
Дело в том, что между тем, как съел первую ложку, и тем, как наступит чувство сытости, должно пройти какое-то время (поэтому и не рекомендуется есть слишком быстро). Считается, что процесс насыщения занимает примерно 20 минут. Но как организм «понимает», что пора прекратить есть? И сколько времени нужно мозгу, чтобы понять, что насыщение уже наступило?
Когда гормоны и нервы решают за вас
У мозга есть несколько разных механизмов, которые помогают ему определять, в какой момент стоит прекратить прием пищи, чтобы не чувствовать пресыщение.
- Во-первых, ему помогают гормоны. За чувство голода и насыщения отвечают, в первую очередь, два гормона — грелин, который стимулирует аппетит, и лептин, который его подавляет. Грелин синтезируется в кишечнике, а лептин — в белых жировых клетках организма.
Во время приема пищи и в периоды голодания уровень грелина меняется, в том время как уровень лептина остается практически неизменным. После еды ощутить сытость также помогают гормоны PYY и GLP-1, вырабатываемые в кишечнике, и инсулин, гормон поджелудочной железы.
- Во-вторых, мозг получает информацию от нервной системы. Рецепторы подают сигнал, если желудок растягивается.
- В-третьих, помогают вкусовые и обонятельные рецепторы. Помните, в какой-то момент, когда съел слишком много, от запаха или вкуса той еды, которая только что вызывала удовольствие, начинает подташнивать? Это как раз оно и есть.
«Сообща эти сигналы дают мозгу понять, что объем пищи уже достаточен для насыщения, и пора остановиться. После этого у человека пропадает желание съесть что-нибудь еще»,
— отметила эксперт.
Но гормоны работают медленнее, чем нервные волокна – они перемещаются с кровотоком, что приводит к задержке поступления информации в мозг. Вот почему насыщение наступает только в среднем через 20 минут. Нервные импульсы передаются в мозг почти мгновенно. Поэтому сперва чувствуешь тяжесть в животе, вызванную его наполнением, а уже затем понимаешь, что наелся.
Почему со сладкой пищей это не работает
Время, необходимое организму для генерации сигналов сытости и отправки их в мозг, также зависит от типа пищи, которую вы едите.
Продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как фрукты, овощи и цельные зерна, как правило, способствуют насыщению, в то время как обработанные продукты с низким содержанием клетчатки задерживают наступление чувства сытости.
Если же есть, к примеру, сладости, в которых клетчатки мало, то сигнал о том, что объем съеденного уже больше, чем нужно, будет поступать к мозгу с задержкой.
Что рекомендует эксперт
Растяните свой прием пищи минимум на 30 минут, превратив из быстрого перекуса в настоящую церемонию. Пробуйте разные блюда неспеша, и ваш мозг не даст вам переесть.