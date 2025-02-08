Объем мозга у мужчин уменьшается в течение дня

От /

У мужчин есть ежедневный гормональный цикл, и он синхронизирован с уменьшением объема их мозга с утра и до вечера. К таким данным пришли исследователи, которые проводили эксперимент в течение месяца.

Ежедневные гормональные колебания в мужском организме могут играть роль в уменьшении объема мозга в течение дня. После потери объема в промежутке между утром и вечером мозг восстанавливается в течение ночи, начиная цикл заново, показало исследование, опубликованное в The Journal of Neuroscience.
Фото: страница сайта jneurosci.org

Ход испытания

26-летний мужчина прошел 40 сканирований в течение месяца в рамках нового исследования мужского мозга.

Каждое сканирование магнитно-резонансной томографии (МРТ) проводилось либо в 7 утра, либо в 8 вечера, когда уровень стероидных гормонов, а именно тестостерона, кортизола и эстрадиола, находится на самом высоком и самом низком уровне соответственно.

«У мужчин наблюдается снижение уровня стероидных гормонов на 70% в течение дня»,

— сказала соавтор исследования Лора Притчет из Университета Пенсильвании.

Процент изменения уменьшается с возрастом, но эта общая закономерность сохраняется на протяжении всей жизни.

Женщины также испытывают ежедневные колебания уровня гормонов, но они не так выражены, отметила она, потому что менструальный цикл вызывает более долгосрочные гормональные сдвиги, на фоне которых остальные колебания не так заметны.

Какие результаты были получены

Как показало исследование, в течение дня общий объем мозга мужчины уменьшался, как и толщина коры, внешнего слоя мозга. Объем серого вещества, который содержит клеточные тела нейронов и связи между ними, уменьшился в среднем примерно на 0,6%.

Две области коры, известные как затылочная и теменная кора, уменьшились больше всего. Изменения также были замечены в более глубоких структурах мозга, включая мозжечок, ствол мозга и части гиппокампа. Эти части мозга участвуют:

  • в координации движений;
  • передаче информации между мозгом и телом;
  • хранении воспоминаний.

Уменьшение объема мозга происходит параллельно с ежедневным снижением уровня гормонов. Однако пока не ясно, являются ли гормоны движущей силой изменений, которые происходят в мозгу.

Соавтор исследования Элле Мурата, доктор психологии в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре (UCSB), отметила, что исследования надо продолжать, но даже полученные данные развенчивают миф о том, что гормоны влияют только на женщин.

«Я убеждена, что гормоны влияют на мозг и структуру мозга. Но в этом исследовании мы не смогли доказать прямую взаимосвязь»,

— отметила она.

Может ли гормональный циркадный ритм мужчин влиять на работу мозга? Пока неясно, как именно он это делает. Тем не менее, другое исследование той же предполагает, что существуют изменения в связях мозга, которые следуют 24-часовому циклу.

В том другом исследовании группа изучала закономерности коммуникации между различными частями мозга, а не делала снимки его структуры. Исследователи обнаружили, что «когерентность» — мера синхронизации — в мозге росла и падала вместе с уровнями стероидных гормонов.

Интересно, что области мозга, которые обрабатывают визуальную информацию, фигурируют в обоих исследованиях, отметила Мурата. Эти области мозга показали как потерю объема, так и потерю когерентности в течение дня.

«Возможно, что-то происходит в зрительных сетях. Неясно, почему это происходит»,

— отметила Мурата.

Также важно понимать, что эта закономерность наблюдалась только в мозге одного человека, и у разных людей могут проявляться разные закономерности.

Притшет и Мурата заявили, что следующим шагом может стать исследование того, как различия во сне изменяют эту мозговую динамику. Нарушения сна связаны с метаболизмом и психическим здоровьем, поэтому было бы интересно посмотреть, как суточный цикл мозга вписывается в эту картину. Система утилизации мозгового «мусора» — глимфатическая система — также включается во время сна и, следовательно, может играть свою собственную роль в этом суточном цикле, отметили исследователи.

Прокрутить вверх