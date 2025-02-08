Объем мозга у мужчин уменьшается в течение дня

У мужчин есть ежедневный гормональный цикл, и он синхронизирован с уменьшением объема их мозга с утра и до вечера. К таким данным пришли исследователи, которые проводили эксперимент в течение месяца.
Ход испытания
26-летний мужчина прошел 40 сканирований в течение месяца в рамках нового исследования мужского мозга.
Каждое сканирование магнитно-резонансной томографии (МРТ) проводилось либо в 7 утра, либо в 8 вечера, когда уровень стероидных гормонов, а именно тестостерона, кортизола и эстрадиола, находится на самом высоком и самом низком уровне соответственно.
«У мужчин наблюдается снижение уровня стероидных гормонов на 70% в течение дня»,
— сказала соавтор исследования Лора Притчет из Университета Пенсильвании.
Процент изменения уменьшается с возрастом, но эта общая закономерность сохраняется на протяжении всей жизни.
Какие результаты были получены
Как показало исследование, в течение дня общий объем мозга мужчины уменьшался, как и толщина коры, внешнего слоя мозга. Объем серого вещества, который содержит клеточные тела нейронов и связи между ними, уменьшился в среднем примерно на 0,6%.
Две области коры, известные как затылочная и теменная кора, уменьшились больше всего. Изменения также были замечены в более глубоких структурах мозга, включая мозжечок, ствол мозга и части гиппокампа. Эти части мозга участвуют:
- в координации движений;
- передаче информации между мозгом и телом;
- хранении воспоминаний.
Уменьшение объема мозга происходит параллельно с ежедневным снижением уровня гормонов. Однако пока не ясно, являются ли гормоны движущей силой изменений, которые происходят в мозгу.
«Я убеждена, что гормоны влияют на мозг и структуру мозга. Но в этом исследовании мы не смогли доказать прямую взаимосвязь»,
— отметила она.
Может ли гормональный циркадный ритм мужчин влиять на работу мозга? Пока неясно, как именно он это делает. Тем не менее, другое исследование той же предполагает, что существуют изменения в связях мозга, которые следуют 24-часовому циклу.
Интересно, что области мозга, которые обрабатывают визуальную информацию, фигурируют в обоих исследованиях, отметила Мурата. Эти области мозга показали как потерю объема, так и потерю когерентности в течение дня.
«Возможно, что-то происходит в зрительных сетях. Неясно, почему это происходит»,
— отметила Мурата.
Также важно понимать, что эта закономерность наблюдалась только в мозге одного человека, и у разных людей могут проявляться разные закономерности.
Притшет и Мурата заявили, что следующим шагом может стать исследование того, как различия во сне изменяют эту мозговую динамику. Нарушения сна связаны с метаболизмом и психическим здоровьем, поэтому было бы интересно посмотреть, как суточный цикл мозга вписывается в эту картину. Система утилизации мозгового «мусора» — глимфатическая система — также включается во время сна и, следовательно, может играть свою собственную роль в этом суточном цикле, отметили исследователи.