Почему круги под глазами не проходят, и что действительно от них помогает

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Область под глазами не похожа ни на одну другую часть лица. Благодаря своей тонкой структуре, минимальной жировой прослойке и высокой концентрации кровеносных сосудов кожа под глазами особенно уязвима для изменения цвета, отечности и признаков усталости.

Кожа здесь настолько тонкая, что даже незначительные проблемы с кровообращением могут создать заметный эффект теней.

Наука переосмысливает все, что мы знаем о темных кругах под глазами. Почему они возникают и как избавиться от них навсегда, эксперты рассказали rollingout.com.

Темные круги образуются из-за ряда факторов, включая генетику, старение кожи, обезвоживание и образ жизни. У некоторых людей от природы более заметны кровеносные сосуды под глазами, в то время как у других пигментация появляется из-за длительного пребывания на солнце. Взаимодействие света с физиологическими впадинами под глазами также может создавать иллюзию темных участков, из-за чего проблема кажется серьезнее, чем она есть на самом деле.

Фото: страница сайта rollingout.com

Как образ жизни связан с кругами под глазами

Недостаток сна не просто изнуряет — он активно влияет на внешний вид вашей кожи. Когда вы недостаточно отдыхаете, кровеносные сосуды расширяются, создавая более темный оттенок под глазами. Задержка жидкости также может привести к отечности, делая круги под глазами еще более заметными.

Увлажнение — еще один ключевой фактор. Когда организму не хватает воды, кожа становится тусклой и впалой, что усугубляет эффект тени. Употребление достаточного количества воды в течение дня помогает поддерживать эластичность кожи и уменьшает выраженность кругов под глазами.

Аллергия и диета играют большую роль, чем вы думаете

Сезонная аллергия может способствовать появлению темных кругов из-за воспаления и чрезмерного трения глаз. Выделение гистамина расширяет кровеносные сосуды, что приводит к тому, что область вокруг глаз выглядит более темной и опухшей. Борьба с аллергией с помощью антигистаминных препаратов или избегание аллергенов может значительно облегчить проблемы с кругами под глазами.

Диета также влияет на внешний вид кожи.

  • Продукты с высоким содержанием натрия способствуют задержке воды, что приводит к отечности, в то время как дефицит питательных веществ, особенно железа, витамина К и витамина С, может способствовать изменению цвета кожи.
  • Диета, богатая антиоксидантами, листовой зеленью и продуктами, повышающими увлажнение, поддерживает более свежий, молодой вид кожи под глазами.

Воздействие окружающей среды

Чрезмерное пребывание на солнце ускоряет распад коллагена, истончая кожу и делая пигментацию под глазами более заметной. УФ-лучи также могут вызывать избыточную выработку меланина, что приводит к появлению темных пятен под глазами.

Ежедневное использование солнцезащитного крема, даже в помещении, и использование солнцезащитных очков на открытом воздухе помогает предотвратить дальнейшее повреждение.

Загрязнение воздуха и воздействие синего света

Загрязнители окружающей среды могут привести к окислительному стрессу, ослабляя защитный барьер кожи и способствуя преждевременному старению. Кроме того, длительное воздействие синего света от экранов может ускорить проблемы с пигментацией, еще больше усиливая круги под глазами.

Защита кожи с помощью богатых антиоксидантами средств по уходу и ограничение времени использования гаджетов перед сном могут помочь смягчить эти эффекты.

Решения для борьбы с кругами вокруг глаз, которые действительно работают

Многие средства для ухода за областью вокруг глаз обещают стереть темные круги, но лишь немногие содержат ингредиенты, которые, как научно доказано, могут действительно помочь.

  • Кофеин помогает сузить кровеносные сосуды, уменьшив отечность.
  • Пептиды стимулируют выработку коллагена, делая кожу более упругой.
  • Витамин С осветляет пигментацию.
  • Гиалуроновая кислота задерживает молекулы воды, делая впадины под глазами менее заметными.
  • Ретинол, форма витамина А, является еще одним мощным ингредиентом, который увеличивает толщину кожи и стимулирует обновление клеток, делая темные круги менее заметными со временем. Однако его следует использовать осторожно в деликатной области под глазами, чтобы избежать раздражения.

Что еще может помочь:

  • Холодовая терапия и массаж

Прикладывание холодного компресса или охлажденных ложек к области под глазами сужает кровеносные сосуды, временно уменьшая отечность и покраснение. Мягкий лимфодренажный массаж также может помочь, стимулируя кровообращение и уменьшая накопление жидкости. Эти методы обеспечивают краткосрочное облегчение, но лучше всего их использовать в сочетании с долгосрочным лечением.

  • Медицинские и косметические вмешательства

Тем, у кого круги под глазами вызваны избыточной пигментацией, дерматологи часто рекомендуют лазерную терапию или химический пилинг. Лазерная терапия помогает расщепить избыток меланина и стимулировать выработку коллагена, что приводит к более гладкому и ровному виду кожи. Пилинги, содержащие гликолевую или молочную кислоту, мягко отшелушивают кожу, со временем уменьшая гиперпигментацию.

Более радикальным методом лечения впадин и кругов под глазами, который может рекомендовать только врач, являются филеры на основе гиалуроновой кислоты. При введении под кожу они добавляют объем в область слезной борозды, уменьшая тени и делая темные круги менее заметными. Результаты могут сохраняться до года.

Поскольку круги под глазами возникают из-за множества факторов, наилучшие результаты достигаются при сочетании процедур. А поскольку кожа меняется со временем, стратегию борьбы с темными кругами под глазами надо периодически пересматривать, напоминают эксперты.

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