Почему круги под глазами не проходят, и что действительно от них помогает

Область под глазами не похожа ни на одну другую часть лица. Благодаря своей тонкой структуре, минимальной жировой прослойке и высокой концентрации кровеносных сосудов кожа под глазами особенно уязвима для изменения цвета, отечности и признаков усталости.
Наука переосмысливает все, что мы знаем о темных кругах под глазами. Почему они возникают и как избавиться от них навсегда, эксперты рассказали rollingout.com.
Темные круги образуются из-за ряда факторов, включая генетику, старение кожи, обезвоживание и образ жизни. У некоторых людей от природы более заметны кровеносные сосуды под глазами, в то время как у других пигментация появляется из-за длительного пребывания на солнце. Взаимодействие света с физиологическими впадинами под глазами также может создавать иллюзию темных участков, из-за чего проблема кажется серьезнее, чем она есть на самом деле.
Как образ жизни связан с кругами под глазами
Увлажнение — еще один ключевой фактор. Когда организму не хватает воды, кожа становится тусклой и впалой, что усугубляет эффект тени. Употребление достаточного количества воды в течение дня помогает поддерживать эластичность кожи и уменьшает выраженность кругов под глазами.
Аллергия и диета играют большую роль, чем вы думаете
Диета также влияет на внешний вид кожи.
- Продукты с высоким содержанием натрия способствуют задержке воды, что приводит к отечности, в то время как дефицит питательных веществ, особенно железа, витамина К и витамина С, может способствовать изменению цвета кожи.
- Диета, богатая антиоксидантами, листовой зеленью и продуктами, повышающими увлажнение, поддерживает более свежий, молодой вид кожи под глазами.
Воздействие окружающей среды
Чрезмерное пребывание на солнце ускоряет распад коллагена, истончая кожу и делая пигментацию под глазами более заметной. УФ-лучи также могут вызывать избыточную выработку меланина, что приводит к появлению темных пятен под глазами.
Ежедневное использование солнцезащитного крема, даже в помещении, и использование солнцезащитных очков на открытом воздухе помогает предотвратить дальнейшее повреждение.
Загрязнение воздуха и воздействие синего света
Загрязнители окружающей среды могут привести к окислительному стрессу, ослабляя защитный барьер кожи и способствуя преждевременному старению. Кроме того, длительное воздействие синего света от экранов может ускорить проблемы с пигментацией, еще больше усиливая круги под глазами.
Защита кожи с помощью богатых антиоксидантами средств по уходу и ограничение времени использования гаджетов перед сном могут помочь смягчить эти эффекты.
Решения для борьбы с кругами вокруг глаз, которые действительно работают
Многие средства для ухода за областью вокруг глаз обещают стереть темные круги, но лишь немногие содержат ингредиенты, которые, как научно доказано, могут действительно помочь.
- Кофеин помогает сузить кровеносные сосуды, уменьшив отечность.
- Пептиды стимулируют выработку коллагена, делая кожу более упругой.
- Витамин С осветляет пигментацию.
- Гиалуроновая кислота задерживает молекулы воды, делая впадины под глазами менее заметными.
- Ретинол, форма витамина А, является еще одним мощным ингредиентом, который увеличивает толщину кожи и стимулирует обновление клеток, делая темные круги менее заметными со временем. Однако его следует использовать осторожно в деликатной области под глазами, чтобы избежать раздражения.
Что еще может помочь:
- Холодовая терапия и массаж
Прикладывание холодного компресса или охлажденных ложек к области под глазами сужает кровеносные сосуды, временно уменьшая отечность и покраснение. Мягкий лимфодренажный массаж также может помочь, стимулируя кровообращение и уменьшая накопление жидкости. Эти методы обеспечивают краткосрочное облегчение, но лучше всего их использовать в сочетании с долгосрочным лечением.
- Медицинские и косметические вмешательства
Тем, у кого круги под глазами вызваны избыточной пигментацией, дерматологи часто рекомендуют лазерную терапию или химический пилинг. Лазерная терапия помогает расщепить избыток меланина и стимулировать выработку коллагена, что приводит к более гладкому и ровному виду кожи. Пилинги, содержащие гликолевую или молочную кислоту, мягко отшелушивают кожу, со временем уменьшая гиперпигментацию.
Поскольку круги под глазами возникают из-за множества факторов, наилучшие результаты достигаются при сочетании процедур. А поскольку кожа меняется со временем, стратегию борьбы с темными кругами под глазами надо периодически пересматривать, напоминают эксперты.