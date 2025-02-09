Правда ли, что после 40 лет очень сложно похудеть

Существует мнение, что после 40 лет из-за нарушений метаболизма, возникающих при приближении менопаузы, женщинам становится сложно похудеть. О том, так ли это, и что с этим делать рассказала ассистент кафедры эндокринологии института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Анна Теплова.
При этом, по словам медика, заместительная гормональная терапия, которую врачи назначают при приближении климакса, не связана с повышением массы тела. Есть также большое количество данных, которые, напротив, указывают на положительное влияние такой терапии на контроль веса и профилактику метаболических нарушений.
Для снижения веса суточная калорийность должна быть немного снижена – но не более, чем на 500 калорий. Она при этом не должна быть меньше 1200 калорий в сутки.