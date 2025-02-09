Правда ли, что после 40 лет очень сложно похудеть

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Существует мнение, что после 40 лет из-за нарушений метаболизма, возникающих при приближении менопаузы, женщинам становится сложно похудеть. О том, так ли это, и что с этим делать рассказала ассистент кафедры эндокринологии института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Анна Теплова.

По ее словам, с наступлением менопаузы у женщин действительно происходят гормонально-метаболические изменения. Причиной набора лишнего веса может быть дефицит и нарушение обмена половых стероидов.

При этом, по словам медика, заместительная гормональная терапия, которую врачи назначают при приближении климакса, не связана с повышением массы тела. Есть также большое количество данных, которые, напротив, указывают на положительное влияние такой терапии на контроль веса и профилактику метаболических нарушений.

Для снижения веса суточная калорийность должна быть немного снижена – но не более, чем на 500 калорий. Она при этом не должна быть меньше 1200 калорий в сутки.

Такой дефицит способствует эффективному снижению массы тела, но при этом позволяет поддерживать необходимым минимум от получаемых веществ.
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