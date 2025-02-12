Диета «йо-йо» приводит к проблемам с почками и повышает риск сердечных заболеваний

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Диета, которая получила название «йо-йо», — это даже не диета, а многократные попытки снизить вес, которые приводят к кратковременному результату, после чего вес снова возвращается.

Согласно последним исследованиям, такие колебания веса очень опасны для всех – но особенно для людей с диабетом, которые страдают от лишнего веса и пытаются сбросить его.

В ходе исследования учёные изучили данные о весе более чем 1400 человек, участвовавших в долгосрочном мониторинге здоровья.

Что показало исследование

Команда исследователей сравнила колебания веса с шестью критериями, которые показывают, насколько хорошо работают почки человека.

Согласно данным, которые были опубликованы в журнале Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, у тех, кто придерживался диеты «йо-йо», ухудшилась работа почек, а также повысился уровень белка альбумина в моче. У пациентов с заболеваниями почек наблюдалось повышенное содержание белка в моче.
Фото: страница сайта academic.oup.com

У тех, кто страдает диабетом, значительные колебания веса привели к тому, что почки начали работать практически вполсилы. Больше всего пострадала способность почек фильтровать токсины, которые находятся в крови. Она снизилась на 40%.

Также многократно повысился риск заболевания почек.

Исследователь доктор Марион Камуан из университетского госпитального центра Бордо во Франции отметила:

«Мы увидели, что регулярное изменение веса туда-обратно тела губительно для почек. Особенно это опасно для людей, которые страдают диабетом. У них может развиться диабетическая нефропатия, независимо от того, присутствуют ли другие факторы риска или нет».

По словам доктора Камуан, это было первое исследование, которое подтвердило связь между ухудшением работы почек и значительными колебаниями веса то в одну, то в другую сторону.

По данным исследователей, 35% мужчин и 55% женщин попадают в ловушку диеты «йо-йо». Но, кроме проблем с почками, такая модель потери и набора веса также повышает риск сердечных заболеваний как у здоровых людей, так и у людей с диабетом.

Опасность для людей с диабетом 1-го типа

В ходе исследования было установлена, что наиболее опасна диета «йо-йо» для людей, которые страдают диабетом 1-го типа. Эта болезнь долгое время читалась болезнью худых людей, но ожирение продолжает шагать по планете, и лишний вес все чаще становится проблемой тех, кто болеет диабетом 1 типа, а также населения в целом.

Исследователи не могут точно сказать, почему повторяющаяся потеря и набор веса вредят здоровью почек.

Однако они отметили, что инсулин, используемый для лечения диабета 1-го типа, может способствовать колебаниям массы тела.

Также было установлено, что диета «йо-йо» может создавать нагрузку на сердце, способствуя повреждению почек и кровеносных сосудов, говорится в исследовании.

Вывод, который сделали исследователи, прост: сбрасывать вес нужно так, чтобы он не возвращался, разработав для этого целую систему питания и придерживаясь ее наряду с соблюдением определенных правил физической активности. Стабильный вес благоприятно влияет на состояние здоровье человека.

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