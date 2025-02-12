Диета «йо-йо» приводит к проблемам с почками и повышает риск сердечных заболеваний

Диета, которая получила название «йо-йо», — это даже не диета, а многократные попытки снизить вес, которые приводят к кратковременному результату, после чего вес снова возвращается.
В ходе исследования учёные изучили данные о весе более чем 1400 человек, участвовавших в долгосрочном мониторинге здоровья.
Что показало исследование
Команда исследователей сравнила колебания веса с шестью критериями, которые показывают, насколько хорошо работают почки человека.
У тех, кто страдает диабетом, значительные колебания веса привели к тому, что почки начали работать практически вполсилы. Больше всего пострадала способность почек фильтровать токсины, которые находятся в крови. Она снизилась на 40%.
Также многократно повысился риск заболевания почек.
Исследователь доктор Марион Камуан из университетского госпитального центра Бордо во Франции отметила:
«Мы увидели, что регулярное изменение веса туда-обратно тела губительно для почек. Особенно это опасно для людей, которые страдают диабетом. У них может развиться диабетическая нефропатия, независимо от того, присутствуют ли другие факторы риска или нет».
По словам доктора Камуан, это было первое исследование, которое подтвердило связь между ухудшением работы почек и значительными колебаниями веса то в одну, то в другую сторону.
Опасность для людей с диабетом 1-го типа
В ходе исследования было установлена, что наиболее опасна диета «йо-йо» для людей, которые страдают диабетом 1-го типа. Эта болезнь долгое время читалась болезнью худых людей, но ожирение продолжает шагать по планете, и лишний вес все чаще становится проблемой тех, кто болеет диабетом 1 типа, а также населения в целом.
Однако они отметили, что инсулин, используемый для лечения диабета 1-го типа, может способствовать колебаниям массы тела.
Также было установлено, что диета «йо-йо» может создавать нагрузку на сердце, способствуя повреждению почек и кровеносных сосудов, говорится в исследовании.
Вывод, который сделали исследователи, прост: сбрасывать вес нужно так, чтобы он не возвращался, разработав для этого целую систему питания и придерживаясь ее наряду с соблюдением определенных правил физической активности. Стабильный вес благоприятно влияет на состояние здоровье человека.