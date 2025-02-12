Ежедневные привычки, о которых мы не задумываемся, провоцируют диабет второго типа

Лишний кусочек еды, неправильная тренировка, бессонная ночь — пока их мало, это не страшно. Но когда они превращаются в привычку, это может нанести разрушительный ущерб всему вашему телу и привести к развитию диабета 2 типа.
Эксперты рассказали rollingout.com, какие привычки делают вас ближе к этой болезни.
Углеводный завтрак
Чаще всего на завтрак мы съедаем бутерброд, хлопья или кашу, запивая сладким чаем, соком или кофе. Но такой завтрак вызывает опасные скачки сахара в крови, которые могут привести к диабету, повредить кровеносные сосуды и ускорить разрушение органов. Даже, казалось бы, такие полезные продукты, как цельнозерновые тосты или фруктовые смузи, могут нанести скрытый вред, если съесть их на завтрак.
Ошибки в тренировках
Фактор стресса, о котором никто не говорит
Хронический стресс приближает к диабету. Реакция вашего организма на стресс запускает каскад гормональных изменений, которые могут разрушить систему контроля уровня сахара в крови.
Плохой сон
Бессонница не просто утомляет — она активно подрывает все аспекты борьбы с диабетом. Новые исследования показывают, как лишение сна запускает разрушительный цикл, который делает контроль сахара в крови практически невозможным, ускоряя повреждение тканей во всем организме.
Отчаянные сигналы вашего тела
Скрытый фактор воспаления
Хроническое воспаление незаметно повреждает кровеносные сосуды и органы, создавая идеальные условия для диабета. Регулярный анализ крови поможет выявить этот фактор и скорректировать его при помощи врача.