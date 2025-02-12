Какие супы поднимают давление и портят ЖКТ

Наиболее вредными для ЖКТ являются суп-харчо и блюда на жирном бульоне. Такое мнение высказала биолог Ирина Лялина.
В рамках беседы с NEWS.ru она отметила, что от магазинных суповых наборов лучше отказаться, поскольку в их составе присутствуют консерванты.
По словам Лялиной, жирные и наваристые бульоны, особенно приготовленные на свинине или говядине, содержат большое количество насыщенных жиров и экстрактивных веществ, создающих нагрузку на желудочно-кишечный тракт.
Также супы с добавлением колбас и копченостей могут содержать избыток соли и вредных жиров, что приводит к задержке жидкости и повышению артериального давления.
Кроме того, магазинные и пакетированные супы обладают низкой питательной ценностью и зачастую содержат вредные добавки, среди которых глутамат натрия, консерванты и красители.